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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4754475547564757>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну и что? Надо же как-то зарабатывать деньги? Что в этом плохого?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:19

  airmax78 написав:Ну и что? Надо же как-то зарабатывать деньги? Что в этом плохого?


Ничего плохого, как по мне. Но доверие к твоим словам о рынке недвижимости в таком случае - нулевое, поскольку у тебя во-первых, профессиональная деформация, во-вторых, конфликт интересов
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:цікаво, на ПА30 зупиняться, чи на якому числі?
нужен зазор для укрепляжа, мож будет 34 а потом откат до 28 чтобы можно было дорого войти в овгз и дешево выйти.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:46

  vitaliian написав:
  flyman написав:цікаво, на ПА30 зупиняться, чи на якому числі?
нужен зазор для укрепляжа, мож будет 34 а потом откат до 28 чтобы можно было дорого войти в овгз и дешево выйти.

якщо підуть на ПА30, то буде як у 2014, коли "хто купить ПА12 пошкодує".
Дурне діло розігнати інфляцію/курс за півроку, а потім 4 роки стабілізувати та зупинити, до нової кризи, і так знову хотьба по граблям.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жду реплики петросянов , которые ЕЩЕ не верят в $ по 50 грн в течении года.

Политика Зе команды и дыра бюджета просто не оставляют шансов крепкой гривне. Плюс клоунша Зе которая агитирует за эмиссию .
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:48

  xio13 написав:Жду реплики петросянов , которые ЕЩЕ не верят в $ по 50 грн в течении года.

Политика Зе команды и дыра бюджета просто не оставляют шансов крепкой гривне. Плюс клоунша Зе которая агитирует за эмиссию .

Зрадио и Флай не верят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:54

  airmax78 написав:
  xio13 написав:Жду реплики петросянов , которые ЕЩЕ не верят в $ по 50 грн в течении года.

Политика Зе команды и дыра бюджета просто не оставляют шансов крепкой гривне. Плюс клоунша Зе которая агитирует за эмиссию .

Зрадио и Флай не верят.


С какого дуба ты упал? Огласи высоту, чтобы я представлял себе примерные последствия :mrgreen:

Я никогда не говорил, что не верю в девальвацию в нынешних обстоятельствах. Более того, я говорил о том, что искусственное удержание курса гривны сулит КРЖН-у не менее, а, возможно, и более тяжелыми последствиями, поскольку затянет экономику с длительную дефляцию, в которой даже потребление самых базовых товаров и услуг валится, не говоря уже о таких крупных, как квартира.

Девальвация - ужасный конец, недевальвация - ужас без конца. По сути, мы в монетарном цугцванге
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:54

  airmax78 написав:
  xio13 написав:Жду реплики петросянов , которые ЕЩЕ не верят в $ по 50 грн в течении года.

Политика Зе команды и дыра бюджета просто не оставляют шансов крепкой гривне. Плюс клоунша Зе которая агитирует за эмиссию .

Зрадио и Флай не верят.

я не вірю в тиху гавань КРЖН.
а, ти про що?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:01

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Сейчас не 2008й год. И люди, которые клали болт на твою писанину - неплохо отоварились во время карантина. Те кто читал и внимал - сидят с каклетой и наблюдают за очередным отскоком цен. Ну, надежда умирает последней - осенью точно что-то купят.


Ахахах, 2 рыловских загона в одном коротком комментарии - вал покупок в карантин (1) и посл-каратнинный отскок (2). Ну не пались ты так явно!

Откуда вал? Единичные сделки - но по таким хорошим ценам, которых уже нет. Ты же выражаешь мнение толпы. Просто красиво его формулируешь и наполняешь мусорной статистикой чтобы он полновеснее звучало. Результат - 0. Бери пример с Трололо. Будь ближе к реальности и не формулируй очевидное, выдавая это за глубокую аналитику.

Масса банкротств и замораживания строек до добра не доведут. Спрос не будет покрыт предложением -> рост цен.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:11

  Zebra написав:Масса банкротств и замораживания строек до добра не доведут. Спрос не будет покрыт предложением -> рост цен.

Л - логіка
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flyman
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