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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:56
Ну и что? Надо же как-то зарабатывать деньги? Что в этом плохого?
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airmax78
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Додано: Вів 14 лип, 2020 16:19
airmax78 написав:
Ну и что? Надо же как-то зарабатывать деньги? Что в этом плохого?
Ничего плохого, как по мне. Но доверие к твоим словам о рынке недвижимости в таком случае - нулевое, поскольку у тебя во-первых, профессиональная деформация, во-вторых, конфликт интересов
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zРадио
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Додано: Вів 14 лип, 2020 16:25
flyman написав:
цікаво, на ПА30 зупиняться, чи на якому числі?
нужен зазор для укрепляжа, мож будет 34 а потом откат до 28 чтобы можно было дорого войти в овгз и дешево выйти.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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vitaliian
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Додано: Вів 14 лип, 2020 16:46
vitaliian написав: flyman написав:
цікаво, на ПА30 зупиняться, чи на якому числі?
нужен зазор для укрепляжа, мож будет 34 а потом откат до 28 чтобы можно было дорого войти в овгз и дешево выйти.
якщо підуть на ПА30, то буде як у 2014, коли "хто купить ПА12 пошкодує".
Дурне діло розігнати інфляцію/курс за півроку, а потім 4 роки стабілізувати та зупинити, до нової кризи, і так знову хотьба по граблям.
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flyman
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Додано: Вів 14 лип, 2020 17:33
Жду реплики петросянов , которые ЕЩЕ не верят в $ по 50 грн в течении года.
Политика Зе команды и дыра бюджета просто не оставляют шансов крепкой гривне. Плюс клоунша Зе которая агитирует за эмиссию .
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xio13
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Додано: Вів 14 лип, 2020 17:48
xio13 написав:
Жду реплики петросянов , которые ЕЩЕ не верят в $ по 50 грн в течении года.
Политика Зе команды и дыра бюджета просто не оставляют шансов крепкой гривне. Плюс клоунша Зе которая агитирует за эмиссию .
Зрадио и Флай не верят.
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airmax78
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Додано: Вів 14 лип, 2020 17:54
airmax78 написав: xio13 написав:
Жду реплики петросянов , которые ЕЩЕ не верят в $ по 50 грн в течении года.
Политика Зе команды и дыра бюджета просто не оставляют шансов крепкой гривне. Плюс клоунша Зе которая агитирует за эмиссию .
Зрадио и Флай не верят.
С какого дуба ты упал? Огласи высоту, чтобы я представлял себе примерные последствия
Я никогда не говорил, что не верю в девальвацию в нынешних обстоятельствах. Более того, я говорил о том, что искусственное удержание курса гривны сулит КРЖН-у не менее, а, возможно, и более тяжелыми последствиями, поскольку затянет экономику с длительную дефляцию, в которой даже потребление самых базовых товаров и услуг валится, не говоря уже о таких крупных, как квартира.
Девальвация - ужасный конец, недевальвация - ужас без конца. По сути, мы в монетарном цугцванге
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zРадио
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Додано: Вів 14 лип, 2020 17:54
airmax78 написав: xio13 написав:
Жду реплики петросянов , которые ЕЩЕ не верят в $ по 50 грн в течении года.
Политика Зе команды и дыра бюджета просто не оставляют шансов крепкой гривне. Плюс клоунша Зе которая агитирует за эмиссию .
Зрадио и Флай не верят.
я не вірю в тиху гавань КРЖН.
а, ти про що?
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flyman
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Додано: Вів 14 лип, 2020 18:01
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Сейчас не 2008й год. И люди, которые клали болт на твою писанину - неплохо отоварились во время карантина. Те кто читал и внимал - сидят с каклетой и наблюдают за очередным отскоком цен. Ну, надежда умирает последней - осенью точно что-то купят.
Ахахах, 2 рыловских загона в одном коротком комментарии - вал покупок в карантин (1) и посл-каратнинный отскок (2). Ну не пались ты так явно!
Откуда вал? Единичные сделки - но по таким хорошим ценам, которых уже нет. Ты же выражаешь мнение толпы. Просто красиво его формулируешь и наполняешь мусорной статистикой чтобы он полновеснее звучало. Результат - 0. Бери пример с Трололо. Будь ближе к реальности и не формулируй очевидное, выдавая это за глубокую аналитику.
Масса банкротств и замораживания строек до добра не доведут. Спрос не будет покрыт предложением -> рост цен.
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Zebra
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Додано: Вів 14 лип, 2020 18:11
Zebra написав:
Масса банкротств и замораживания строек до добра не доведут. Спрос не будет покрыт предложением -> рост цен.
Л - логіка
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flyman
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