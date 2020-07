Додано: Вів 14 лип, 2020 19:11

airmax78 написав: Аскетизм доведенный до абсурда. Аскетизм доведенный до абсурда.



максим, не стоит пенять другим на соломинку в глазу, если вы не видите бревна в своем

зачем вы это делаете? зачем предлагаете продавать квартиру, в которой живет человек с семьей и детьми, в надежде заработать? я с уважением отношусь к первому, но его привычка зачем то все доводить до абсурда ставит меня в тупик, вот вы сами готовы продать квартиру, в которой вы сейчас делаете ремонт, если увидите, что она вскоре подешевеет?

зачем вы повторяете за ним эту чушь?

я еще понимаю слить условный стояк круш с дешманским жлобремонтом, да и то - возможные потери и дискомфорт при продаже и последующей покупке смогут легко перекрыть предполагаемую наживу

но продавать любимую квартиру, на поиски и ремонт которой было потрачено столько сил и средств - риалли? данунах

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.