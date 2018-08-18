Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:цікаво, на ПА30 зупиняться, чи на якому числі?
нужен зазор для укрепляжа, мож будет 34 а потом откат до 28 чтобы можно было дорого войти в овгз и дешево выйти.
якщо підуть на ПА30, то буде як у 2014, коли "хто купить ПА12 пошкодує". Дурне діло розігнати інфляцію/курс за півроку, а потім 4 роки стабілізувати та зупинити, до нової кризи, і так знову хотьба по граблям.
в условиях когда 50% экономики в тени эмиссия, инфляция и девальвация - обычные инструменты для пополнения бюджета. Обидно тем кто честно платит налоги, получается они их платят дважды.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
С какого дуба ты упал? Огласи высоту, чтобы я представлял себе примерные последствия
Я никогда не говорил, что не верю в девальвацию в нынешних обстоятельствах. Более того, я говорил о том, что искусственное удержание курса гривны сулит КРЖН-у не менее, а, возможно, и более тяжелыми последствиями, поскольку затянет экономику с длительную дефляцию, в которой даже потребление самых базовых товаров и услуг валится, не говоря уже о таких крупных, как квартира.
Девальвация - ужасный конец, недевальвация - ужас без конца. По сути, мы в монетарном цугцванге
sequence написав: лять, ты шо, холодильник выключаешь, когда идешь на работу, а все остальное от подземного теплового насоса??? 15 КВт - это как ваще? Даже не буду спрашивать за жену и детей - видно, что подобные расходы вы не потянете
Экономика должна быть экономной! Не удивлюсь, если Флай на ночь виключает все электроприборы, включая мобильник и даже останавливает бабушкины часы с кукушкой, что бы механизм зря не изнашивался.
sequence написав: лять, ты шо, холодильник выключаешь, когда идешь на работу, а все остальное от подземного теплового насоса??? 15 КВт - это как ваще? Даже не буду спрашивать за жену и детей - видно, что подобные расходы вы не потянете
Экономика должна быть экономной! Не удивлюсь, если Флай на ночь виключает все электроприборы, включая мобильник и даже останавливает бабушкины часы с кукушкой, что бы механизм зря не изнашивался.
Просто входной автомат щелкает и все. Всем спать. Аскетизм доведенный до абсурда.
С какого дуба ты упал? Огласи высоту, чтобы я представлял себе примерные последствия
Я никогда не говорил, что не верю в девальвацию в нынешних обстоятельствах. Более того, я говорил о том, что искусственное удержание курса гривны сулит КРЖН-у не менее, а, возможно, и более тяжелыми последствиями, поскольку затянет экономику с длительную дефляцию, в которой даже потребление самых базовых товаров и услуг валится, не говоря уже о таких крупных, как квартира.
Девальвация - ужасный конец, недевальвация - ужас без конца. По сути, мы в монетарном цугцванге
Верил бы - сливал бы акккустику за сколько дают.
одесский балабол-зазывала включает дурака
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
максим, не стоит пенять другим на соломинку в глазу, если вы не видите бревна в своем зачем вы это делаете? зачем предлагаете продавать квартиру, в которой живет человек с семьей и детьми, в надежде заработать? я с уважением отношусь к первому, но его привычка зачем то все доводить до абсурда ставит меня в тупик, вот вы сами готовы продать квартиру, в которой вы сейчас делаете ремонт, если увидите, что она вскоре подешевеет? зачем вы повторяете за ним эту чушь? я еще понимаю слить условный стояк круш с дешманским жлобремонтом, да и то - возможные потери и дискомфорт при продаже и последующей покупке смогут легко перекрыть предполагаемую наживу но продавать любимую квартиру, на поиски и ремонт которой было потрачено столько сил и средств - риалли? данунах тормозите, не профанируйте идею, это вам не идет в заключение напомню вам ваши же недавние слова
airmax78 написав:Я, надеюсь, что больше мне ремонтов делать не придется. Даже с прорабом ремонт пожирает какое-то неимоверное количество времени. Про деньги вообще молчу.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.