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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47554756475747584759>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:14

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:цікаво, на ПА30 зупиняться, чи на якому числі?
нужен зазор для укрепляжа, мож будет 34 а потом откат до 28 чтобы можно было дорого войти в овгз и дешево выйти.

якщо підуть на ПА30, то буде як у 2014, коли "хто купить ПА12 пошкодує".
Дурне діло розігнати інфляцію/курс за півроку, а потім 4 роки стабілізувати та зупинити, до нової кризи, і так знову хотьба по граблям.
в условиях когда 50% экономики в тени эмиссия, инфляция и девальвация - обычные инструменты для пополнения бюджета. Обидно тем кто честно платит налоги, получается они их платят дважды.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Офтопну про недвигу.
https://gdevkievezhithorosho.com/2020/0 ... rvSPmMxiTk

Навес от застройщика после пяти лет здачи в эксплуатацию.

Все как я говорил. Проблемка растет.
https://news.finance.ua/ru/news/-/47450 ... ukraintsev
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:39

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Зрадио и Флай не верят.


С какого дуба ты упал? Огласи высоту, чтобы я представлял себе примерные последствия :mrgreen:

Я никогда не говорил, что не верю в девальвацию в нынешних обстоятельствах. Более того, я говорил о том, что искусственное удержание курса гривны сулит КРЖН-у не менее, а, возможно, и более тяжелыми последствиями, поскольку затянет экономику с длительную дефляцию, в которой даже потребление самых базовых товаров и услуг валится, не говоря уже о таких крупных, как квартира.

Девальвация - ужасный конец, недевальвация - ужас без конца. По сути, мы в монетарном цугцванге

Верил бы - сливал бы акккустику за сколько дают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Офтопну про недвигу.
https://gdevkievezhithorosho.com/2020/0 ... rvSPmMxiTk

Навес от застройщика после пяти лет здачи в эксплуатацию.

Цена 4куе/метр. Конечно по такой цене они будут долго лохов искать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:49

  sequence написав:
лять, ты шо, холодильник выключаешь, когда идешь на работу, а все остальное от подземного теплового насоса???
15 КВт - это как ваще?
Даже не буду спрашивать за жену и детей - видно, что подобные расходы вы не потянете


Экономика должна быть экономной! Не удивлюсь, если Флай на ночь виключает все электроприборы, включая мобильник и даже останавливает бабушкины часы с кукушкой, что бы механизм зря не изнашивался. :mrgreen:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:54

  drevlyanin написав:
  sequence написав:
лять, ты шо, холодильник выключаешь, когда идешь на работу, а все остальное от подземного теплового насоса???
15 КВт - это как ваще?
Даже не буду спрашивать за жену и детей - видно, что подобные расходы вы не потянете


Экономика должна быть экономной! Не удивлюсь, если Флай на ночь виключает все электроприборы, включая мобильник и даже останавливает бабушкины часы с кукушкой, что бы механизм зря не изнашивался. :mrgreen:

Просто входной автомат щелкает и все. Всем спать.
Аскетизм доведенный до абсурда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:59

  Faceless написав:
fenix81 написав:adeges
у програмеров у всех так всегда было
Ну так это и называется - неофициальное трудоустройство :)


с какого перепугу это неофциально? это элемент соц пакета в народе называемый "плюшки"

если у вас ФОП это неофициальное трудоустройство когда через расчётный счёт ходит только сумма ЗП ... то кто то из нас двоих путает педали ))
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:11

  airmax78 написав:Аскетизм доведенный до абсурда.


максим, не стоит пенять другим на соломинку в глазу, если вы не видите бревна в своем
зачем вы это делаете? зачем предлагаете продавать квартиру, в которой живет человек с семьей и детьми, в надежде заработать? я с уважением отношусь к первому, но его привычка зачем то все доводить до абсурда ставит меня в тупик, вот вы сами готовы продать квартиру, в которой вы сейчас делаете ремонт, если увидите, что она вскоре подешевеет?
зачем вы повторяете за ним эту чушь?
я еще понимаю слить условный стояк круш с дешманским жлобремонтом, да и то - возможные потери и дискомфорт при продаже и последующей покупке смогут легко перекрыть предполагаемую наживу
но продавать любимую квартиру, на поиски и ремонт которой было потрачено столько сил и средств - риалли? данунах
тормозите, не профанируйте идею, это вам не идет
в заключение напомню вам ваши же недавние слова

  airmax78 написав:Я, надеюсь, что больше мне ремонтов делать не придется. Даже с прорабом ремонт пожирает какое-то неимоверное количество времени. Про деньги вообще молчу.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:21

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Аскетизм доведенный до абсурда.


максим, не стоит пенять другим на соломинку в глазу, если вы не видите бревна в своем
зачем вы это делаете? зачем предлагаете продавать квартиру, в которой живет человек с семьей и детьми, в надежде заработать? я с уважением отношусь к первому, но его привычка зачем то все доводить до абсурда ставит меня в тупик, вот вы сами готовы продать квартиру, в которой вы сейчас делаете ремонт, если увидите, что она вскоре подешевеет?
зачем вы повторяете за ним эту чушь?
я еще понимаю слить условный стояк круш с дешманским жлобремонтом, да и то - возможные потери и дискомфорт при продаже и последующей покупке смогут легко перекрыть предполагаемую наживу
но продавать любимую квартиру, на поиски и ремонт которой было потрачено столько сил и средств - риалли? данунах
тормозите, не профанируйте идею, это вам не идет
в заключение напомню вам ваши же недавние слова

  airmax78 написав:Я, надеюсь, что больше мне ремонтов делать не придется. Даже с прорабом ремонт пожирает какое-то неимоверное количество времени. Про деньги вообще молчу.

макс любить страдать, причом страдать на публіку
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:24

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
  sequence написав:
лять, ты шо, холодильник выключаешь, когда идешь на работу, а все остальное от подземного теплового насоса???
15 КВт - это как ваще?
Даже не буду спрашивать за жену и детей - видно, что подобные расходы вы не потянете


Экономика должна быть экономной! Не удивлюсь, если Флай на ночь виключает все электроприборы, включая мобильник и даже останавливает бабушкины часы с кукушкой, что бы механизм зря не изнашивался. :mrgreen:

Просто входной автомат щелкает и все. Всем спать.
Аскетизм доведенный до абсурда.

Є мастер-автомат на всю електрику (як і мастер вентиль на воду), і окремо на певну групу проводки. Досить часто, коли вихожу, вимикаю все, крім "групи холодильника".
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flyman
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