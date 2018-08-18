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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лип, 2020 19:25
xio13 написав:Жду реплики петросянов , которые ЕЩЕ не верят в $ по 50 грн в течении года.
Политика Зе команды и дыра бюджета просто не оставляют шансов крепкой гривне. Плюс клоунша Зе которая агитирует за эмиссию .
Прогноз зафиксирован
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:26
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Аскетизм доведенный до абсурда.
максим, не стоит пенять другим на соломинку в глазу, если вы не видите бревна в своем
зачем вы это делаете? зачем предлагаете продавать квартиру, в которой живет человек с семьей и детьми, в надежде заработать? я с уважением отношусь к первому, но его привычка зачем то все доводить до абсурда ставит меня в тупик, вот вы сами готовы продать квартиру, в которой вы сейчас делаете ремонт, если увидите, что она вскоре подешевеет?
зачем вы повторяете за ним эту чушь?
я еще понимаю слить условный стояк круш с дешманским жлобремонтом, да и то - возможные потери и дискомфорт при продаже и последующей покупке смогут легко перекрыть предполагаемую наживу
но продавать любимую квартиру, на поиски и ремонт которой было потрачено столько сил и средств - риалли? данунах
тормозите, не профанируйте идею, это вам не идет
в заключение напомню вам ваши же недавние слова
Во-первых я не ожидаю сильного падения с сегодняшних уровней. Во-вторых: если ты из дня в день разъясняешь всем кто просит и не просит, что вот-вот, в самой ближайшей перспективе, цены сильно упадут и нет ничего, что может этому помешать - то логично этим своим знанием воспользоваться и как-то на нем заработать. Кстати, все кто так на этой ветке сделал - об этом не пожалели. В-третьих: квартира куплена в 2011 или 2012 году - т.е. это или морально устаревший "украинский кирпич" или совкошлак и с ней в любом случае пора расставаться. И когда - если не сейчас?
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:27
flyman написав:
макс любить страдать, причом страдать на публіку
макс любит включать дурака, когда заканчиваются аргументы, или просто лень их приводить
и не он один
это никому не делает чести - это элементарное неуважение к оппоненту
в приличном обществе за такое выгоняют из бригады
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:29
flyman написав:
макс любить страдать, причом страдать на публіку
Так нация ж такая - страдальцы.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:29
fenix81 написав: Faceless написав:
fenix81 написав:adeges
у програмеров у всех так всегда было
Ну так это и называется - неофициальное трудоустройство
с какого перепугу это неофциально? это элемент соц пакета в народе называемый "плюшки"
если у вас ФОП это неофициальное трудоустройство когда через расчётный счёт ходит только сумма ЗП ... то кто то из нас двоих путает педали ))
ФОП это банальная минимизация налогов, фактически уход от официального оформления наемного работника. Потому да, это по сути неофициальное трудоустройство, хотя, конечно, можно себя гордо считать предпринимателем, никто не запрещает.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:33
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Во-первых я не ожидаю сильного падения с сегодняшних уровней. Во-вторых: если ты из дня в день разъясняешь всем кто просит и не просит, что вот-вот, в самой ближайшей перспективе, цены сильно упадут и нет ничего, что может этому помешать - то логично этим своим знанием воспользоваться и как-то на нем заработать. Кстати, все кто так на этой ветке сделал - об этом не пожалели. В-третьих: квартира куплена в 2011 или 2012 году - т.е. это или морально устаревший "украинский кирпич" или совкошлак и с ней в любом случае пора расставаться. И когда - если не сейчас?
очередной сивокобылий бред от одесского понаеха
А что неправильно? В чем моя ошибка? Давайте вместе проанализируем и обсудим.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:36
Faceless написав:
ФОП это банальная минимизация налогов, фактически уход от официального оформления наемного работника. Потому да, это по сути неофициальное трудоустройство, хотя, конечно, можно себя гордо считать предпринимателем, никто не запрещает.
ну если признаете что минимизация налогов != неофициальное трудоустройство
спор будет изчерпан
но что то мне подсказывает на этой ветке это не принято )))
мне кажетса что даже когда у програмера фопа прямые контракты с забугорьем без каких либо посредников вы всёравно не согласны ) ибо тут не принято )))
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:37
airmax78 написав:
А что неправильно? В чем моя ошибка? Давайте вместе проанализируем и обсудим.
это типичная ошибка любого власныка недвиги - считать шо при глобальном пздце упадет все, кроме цены его прелести
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:43
kingkongovets написав: airmax78 написав:
А что неправильно? В чем моя ошибка? Давайте вместе проанализируем и обсудим.
это типичная ошибка любого власныка недвиги - считать шо при глобальном пздце упадет все, кроме цены его прелести
Я не считаю что упадет все. Я с 2012го года считаю что будет падать совкошлак. С 2015го - что дома 90-00х без плюшек, которые массово начали появляться в 2014-2015м - тоже потеряют в цене. Кризис только усугубит снижение цен на такие объекты. Подешевеют ли сильно например Тетрис, Чикаго, РТ или ЦП? Сомневаюсь.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:46
fenix81 написав: Faceless написав:
ФОП это банальная минимизация налогов, фактически уход от официального оформления наемного работника. Потому да, это по сути неофициальное трудоустройство, хотя, конечно, можно себя гордо считать предпринимателем, никто не запрещает.
ну если признаете что минимизация налогов != неофициальное трудоустройство
спор будет изчерпан
но что то мне подсказывает на этой ветке это не принято )))
мне кажетса что даже когда у програмера фопа прямые контракты с забугорьем без каких либо посредников вы всёравно не согласны ) ибо тут не принято )))
Да согласен, не эквивалент равно конечно
Но по сути очень близко к тому. Оформление фактических сотрудников ФОПами - это простейший способ уйти от всех требований и заморочек по трудовому кодексу, никаких тебе церемоний с увольнениями, выплатами, больничными и отпусками, ставь условия какие хошь, безумная экономия на ЕСВ и НДФЛ. При этом все вроде как легально, "предприниматели просто арендуют у нас офис и выполняют работы ро договору". Но, согласитесь, это просто подмарафеченное под легальный вариант неофициальное трудоустройство, по сути своей.
Ну и это про галеры и шлюпки, кто работает напрямую по договорам с зарубежными заказчиками там уже другая история.
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