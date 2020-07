Додано: Вів 14 лип, 2020 20:02

airmax78 написав: Я не считаю что упадет все. Я с 2012го года считаю что будет падать совкошлак. С 2015го - что дома 90-00х без плюшек, которые массово начали появляться в 2014-2015м - тоже потеряют в цене. Кризис только усугубит снижение цен на такие объекты. Подешевеют ли сильно например Тетрис, Чикаго, РТ или ЦП? Сомневаюсь. Я не считаю что упадет все. Я с 2012го года считаю что будет падать совкошлак. С 2015го - что дома 90-00х без плюшек, которые массово начали появляться в 2014-2015м - тоже потеряют в цене. Кризис только усугубит снижение цен на такие объекты. Подешевеют ли сильно например Тетрис, Чикаго, РТ или ЦП? Сомневаюсь.



да вы много чего "не считали" - а оно вона как получилось в итоге

и тем не менее то, о чем вы говорите - это просто фактор нового дома, свежего ремонта и первой сдачи

и он тоже имеет временные рамки

а у меня как ни странно объекты в одной и той же локации, но с разницей в возрасте лет в 40 генерят вполне сопоставимое кешфло, а уж сдается старое и чуть более дешевое гораздо быстрее

вы канешна можете мне показать фотки мопов и фасадов хрущей и тетриса, но время вскоре все расставит по местам

я очень хотел бы ошибаться - ооочень, поверьте - но думаю нас ждут неприятные мягко говоря сюрпризы да вы много чего "не считали" - а оно вона как получилось в итогеи тем не менее то, о чем вы говорите - это просто фактор нового дома, свежего ремонта и первой сдачии он тоже имеет временные рамкиа у меня как ни странно объекты в одной и той же локации, но с разницей в возрасте лет в 40 генерят вполне сопоставимое кешфло, а уж сдается старое и чуть более дешевое гораздо быстреевы канешна можете мне показать фотки мопов и фасадов хрущей и тетриса, но время вскоре все расставит по местамя очень хотел бы ошибаться - ооочень, поверьте - но думаю нас ждут неприятные мягко говоря сюрпризы

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.