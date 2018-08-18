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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лип, 2020 19:50
airmax78 написав: flyman написав:
макс любить страдать, причом страдать на публіку
Так нация ж такая - страдальцы.
соглашусь, є одна нація, що з до Біблейських часів страдає і плаче, плаче і страдає, як миші, що їдять кактус.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:51
Faceless написав: fenix81 написав: Faceless написав:
ФОП это банальная минимизация налогов, фактически уход от официального оформления наемного работника. Потому да, это по сути неофициальное трудоустройство, хотя, конечно, можно себя гордо считать предпринимателем, никто не запрещает.
ну если признаете что минимизация налогов != неофициальное трудоустройство
спор будет изчерпан
но что то мне подсказывает на этой ветке это не принято )))
мне кажетса что даже когда у програмера фопа прямые контракты с забугорьем без каких либо посредников вы всёравно не согласны ) ибо тут не принято )))
Да согласен, не эквивалент равно конечно
Но по сути очень близко к тому. Оформление фактических сотрудников ФОПами - это простейший способ уйти от всех требований и заморочек по трудовому кодексу, никаких тебе церемоний с увольнениями, выплатами, больничными и отпусками, ставь условия какие хошь, безумная экономия на ЕСВ и НДФЛ. При этом все вроде как легально, "предприниматели просто арендуют у нас офис и выполняют работы ро договору". Но, согласитесь, это просто подмарафеченное под легальный вариант неофициальное трудоустройство, по сути своей.
Ну и это про галеры и шлюпки, кто работает напрямую по договорам с зарубежными заказчиками тсм уже другая история.
ніби прогер йде в галєру, і заявляє тільки ФОП і ніякого КЗпП не хочу чути... гагага
ліквідуйте ФОПи і настане щастя...
як діти.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:02
airmax78 написав:
Я не считаю что упадет все. Я с 2012го года считаю что будет падать совкошлак. С 2015го - что дома 90-00х без плюшек, которые массово начали появляться в 2014-2015м - тоже потеряют в цене. Кризис только усугубит снижение цен на такие объекты. Подешевеют ли сильно например Тетрис, Чикаго, РТ или ЦП? Сомневаюсь.
да вы много чего "не считали" - а оно вона как получилось в итоге
и тем не менее то, о чем вы говорите - это просто фактор нового дома, свежего ремонта и первой сдачи
и он тоже имеет временные рамки
а у меня как ни странно объекты в одной и той же локации, но с разницей в возрасте лет в 40 генерят вполне сопоставимое кешфло, а уж сдается старое и чуть более дешевое гораздо быстрее
вы канешна можете мне показать фотки мопов и фасадов хрущей и тетриса, но время вскоре все расставит по местам
я очень хотел бы ошибаться - ооочень, поверьте - но думаю нас ждут неприятные мягко говоря сюрпризы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:12
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Я не считаю что упадет все. Я с 2012го года считаю что будет падать совкошлак. С 2015го - что дома 90-00х без плюшек, которые массово начали появляться в 2014-2015м - тоже потеряют в цене. Кризис только усугубит снижение цен на такие объекты. Подешевеют ли сильно например Тетрис, Чикаго, РТ или ЦП? Сомневаюсь.
да вы много чего "не считали" - а оно вона как получилось в итоге
и тем не менее то, о чем вы говорите - это просто фактор нового дома, свежего ремонта и первой сдачи
и он тоже имеет временные рамки
а у меня как ни странно объекты в одной и той же локации, но с разницей в возрасте лет в 40 генерят вполне сопоставимое кешфло, а уж сдается старое и чуть более дешевое гораздо быстрее
вы канешна можете мне показать фотки мопов и фасадов хрущей и тетриса, но время вскоре все расставит по местам
я очень хотел бы ошибаться - ооочень, поверьте - но думаю нас ждут неприятные мягко говоря сюрпризы
та ладно, змирися як з данним від Всевишнього, що в аірмакса "пізнє запалювання", так роки на два загальмоване.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:17
Ты в германии отупел что ли? В Скайлайне квартиры по 100кгрн за квадрат. И такая цена была с начала.
Ах забыл, 70% людей на ветке имеют такое же отношение к недвиге как я к украинской космонавтике.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:41
sequence написав: Мизантрóп написав:
.. смотрю загород разлетается.сам не верил в их хотелки,но по двум дачам
Соседские разлетелись,которые висели пару лет.отакэ
когда я в самом начале карантина вещал, что так и будет, местные урбанисты просто исходили слюной "ффсьо это хвигня, вот киевский бетон!"
Киев, частный сектор
все откровенное УГ в локации которое строили под продажу из г-на и палок стройбаны-молдаване и висело годами продалось за пару месяцев
земля за 1.5 года +50% и участки(голые, без коммуникаций) разлетаются как горячие пЫрижки...
Я в акуе...занавес...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:44
Прохожий написав: sequence написав:
когда я в самом начале карантина вещал, что так и будет, местные урбанисты просто исходили слюной "ффсьо это хвигня, вот киевский бетон!"
Киев, частный сектор
все откровенное УГ в локации которое строили под продажу из г-на и палок стройбаны-молдоване и висело годами продалось за пару месяцев
Я в акуе...занавес...
Эмоциональные покупки. Теперь новые владельцы будут продавать годами.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:53
zРадио написав: airmax78 написав: xio13 написав:
Жду реплики петросянов , которые ЕЩЕ не верят в $ по 50 грн в течении года.
Политика Зе команды и дыра бюджета просто не оставляют шансов крепкой гривне. Плюс клоунша Зе которая агитирует за эмиссию .
Зрадио и Флай не верят.
С какого дуба ты упал? Огласи высоту, чтобы я представлял себе примерные последствия
Я никогда не говорил, что не верю в девальвацию в нынешних обстоятельствах. Более того, я говорил о том, что искусственное удержание курса гривны сулит КРЖН-у не менее, а, возможно, и более тяжелыми последствиями, поскольку затянет экономику с длительную дефляцию, в которой даже потребление самых базовых товаров и услуг валится, не говоря уже о таких крупных, как квартира.
Девальвация - ужасный конец, недевальвация - ужас без конца. По сути, мы в монетарном цугцванге
Сколько Вам было лет в 92-93г.г. шоб так пугать почтенную публику лендлордов байками из склепа на Лысой горе?
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Додано: Вів 14 лип, 2020 21:21
fenix81 написав:
зарылся копытами в недвигу )
в день задатка долгонул до ЗП всю зп а через пару часов был сокращён тем же днём )) афигеть совпадение но двушка радует и ценой и локацией
Так а что за локация и цена за метр?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Вів 14 лип, 2020 21:28
zРадио написав: airmax78 написав:
Ну и что? Надо же как-то зарабатывать деньги? Что в этом плохого?
Ничего плохого, как по мне. Но доверие к твоим словам о рынке недвижимости в таком случае - нулевое, поскольку у тебя во-первых, профессиональная деформация, во-вторых, конфликт интересов
эксперт, подскажите сколько сделок на КРЖН вы провели, ну чтобы доверие к вашим словам было...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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