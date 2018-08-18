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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4757475847594760

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 21:41

  барабашов написав:Сколько Вам было лет в 92-93г.г. шоб так пугать почтенную публику лендлордов байками из склепа на Лысой горе?


Вопрос странный. Комментарий адресовался всем участникам ветки. А прожженным лордам из 90-х хотелось бы пожелать меньше самолюбия и спеси 8)

  Прохожий написав:эксперт, подскажите сколько сделок на КРЖН вы провели, ну чтобы доверие к вашим словам было...


Не дурачьтесь - речь шла о том, что мнение пчелы о меде неавторитетно!
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:00

  Прохожий написав:
  sequence написав:
  Мизантрóп написав:.. смотрю загород разлетается.сам не верил в их хотелки,но по двум дачам
Соседские разлетелись,которые висели пару лет.отакэ

когда я в самом начале карантина вещал, что так и будет, местные урбанисты просто исходили слюной "ффсьо это хвигня, вот киевский бетон!"

Киев, частный сектор
все откровенное УГ в локации которое строили под продажу из г-на и палок стройбаны-молдаване и висело годами продалось за пару месяцев
земля за 1.5 года +50% и участки(голые, без коммуникаций) разлетаются как горячие пЫрижки...
Я в акуе...занавес...

Так зміна парадигми, піпл покидає мегаполіс і будує криївки з тунцем макаронами і тушнкой. Макаронобєсіє буде нон стоп з невеликими паузами.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Через день доставка прибывает к соседке.То бытовуха,то деревья,вот кадки роз в розарий подвезли сегодня.Смотрю с душой подходит.До ВРУ час езды,если надо.Без пробок всегда.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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