Вопрос странный. Комментарий адресовался всем участникам ветки. А прожженным лордам из 90-х хотелось бы пожелать меньше самолюбия и спеси
Не дурачьтесь - речь шла о том, что мнение пчелы о меде неавторитетно!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лип, 2020 21:41
Вопрос странный. Комментарий адресовался всем участникам ветки. А прожженным лордам из 90-х хотелось бы пожелать меньше самолюбия и спеси
Не дурачьтесь - речь шла о том, что мнение пчелы о меде неавторитетно!
Додано: Вів 14 лип, 2020 22:00
Так зміна парадигми, піпл покидає мегаполіс і будує криївки з тунцем макаронами і тушнкой. Макаронобєсіє буде нон стоп з невеликими паузами.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 22:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Через день доставка прибывает к соседке.То бытовуха,то деревья,вот кадки роз в розарий подвезли сегодня.Смотрю с душой подходит.До ВРУ час езды,если надо.Без пробок всегда.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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