Додано: Вів 14 лип, 2020 22:42

airmax78 написав: zРадио написав: kingkongovets написав: но в который раз хочу отметить, что на него в гораздо больше мере оказывают влияние украинские реалии, а не то, что ты постоянно тянешь в эту ветку

по крайней мере пока это именно так но в который раз хочу отметить, что на него в гораздо больше мере оказывают влияние украинские реалии, а не то, что ты постоянно тянешь в эту веткупо крайней мере пока это именно так



В "обычные" времена - согласен, глобальные факторы вторичны. Но у нас на дворе необычные. В 2008-м первопричиной обвала КРЖН послужил именно ипотечный кризис в США (с лагом 9 месяцев). И сегодня состояние американской экономики также окажет огромное влияние на КРЖН в ближайшем будущем В "обычные" времена - согласен, глобальные факторы вторичны. Но у нас на дворе необычные. В 2008-м первопричиной обвала КРЖН послужил именно ипотечный кризис в США (с лагом 9 месяцев). И сегодня состояние американской экономики также окажет огромное влияние на КРЖН в ближайшем будущем

Почему, на фоне временного отскока цен и роста спроса - сидим на попе ровно и не продаем свой неликвид, чтобы когда "состояние американской экономики также окажет огромное влияние на КРЖН в ближайшем будущем" откупиться в 2 раза дешевле? (ведь огромное влияние не может выражаться в несчастных 20%)

Формулируем теорию>>>верим в нее>>>действуем

Иначе это все пустой звук. Почему, на фоне временного отскока цен и роста спроса - сидим на попе ровно и не продаем свой неликвид, чтобы когда "состояние американской экономики также окажет огромное влияние на КРЖН в ближайшем будущем" откупиться в 2 раза дешевле? (ведь огромное влияние не может выражаться в несчастных 20%)Формулируем теорию>>>верим в нее>>>действуемИначе это все пустой звук.



уже кажись тему обсасывали, нет?



продать единственное жилье >>> испытать стресс от переезда и перевоза всего барахла, нажитого непосильным трудом >>> прожить 1.5-2 года в аренде с соответствующими затратами >>> купить новое >>> потратить кучу нервов и половину стоимости квартиры на ремонт "для себя" >>> испытать стресс от переезда и перевоза всего барахла, нажитого непосильным трудом >>> испытать радость от новых соседей и их ремонтов еще года 2 >>> быть счастливым от процесса доказывания своей правоты Максу уже кажись тему обсасывали, нет?продать единственное жилье >>> испытать стресс от переезда и перевоза всего барахла, нажитого непосильным трудом >>> прожить 1.5-2 года в аренде с соответствующими затратами >>> купить новое >>> потратить кучу нервов и половину стоимости квартиры на ремонт "для себя" >>> испытать стресс от переезда и перевоза всего барахла, нажитого непосильным трудом >>> испытать радость от новых соседей и их ремонтов еще года 2 >>> быть счастливым от процесса доказывания своей правоты Максу

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California