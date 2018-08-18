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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47584759476047614762>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 21:41

  барабашов написав:Сколько Вам было лет в 92-93г.г. шоб так пугать почтенную публику лендлордов байками из склепа на Лысой горе?


Вопрос странный. Комментарий адресовался всем участникам ветки. А прожженным лордам из 90-х хотелось бы пожелать меньше самолюбия и спеси 8)

  Прохожий написав:эксперт, подскажите сколько сделок на КРЖН вы провели, ну чтобы доверие к вашим словам было...


Не дурачьтесь - речь шла о том, что мнение пчелы о меде неавторитетно!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:00

  Прохожий написав:
  sequence написав:
  Мизантрóп написав:.. смотрю загород разлетается.сам не верил в их хотелки,но по двум дачам
Соседские разлетелись,которые висели пару лет.отакэ

когда я в самом начале карантина вещал, что так и будет, местные урбанисты просто исходили слюной "ффсьо это хвигня, вот киевский бетон!"

Киев, частный сектор
все откровенное УГ в локации которое строили под продажу из г-на и палок стройбаны-молдаване и висело годами продалось за пару месяцев
земля за 1.5 года +50% и участки(голые, без коммуникаций) разлетаются как горячие пЫрижки...
Я в акуе...занавес...

Так зміна парадигми, піпл покидає мегаполіс і будує криївки з тунцем макаронами і тушнкой. Макаронобєсіє буде нон стоп з невеликими паузами.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Через день доставка прибывает к соседке.То бытовуха,то деревья,вот кадки роз в розарий подвезли сегодня.Смотрю с душой подходит.До ВРУ час езды,если надо.Без пробок всегда.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:30

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ну и что? Надо же как-то зарабатывать деньги? Что в этом плохого?


Ничего плохого, как по мне. Но доверие к твоим словам о рынке недвижимости в таком случае - нулевое, поскольку у тебя во-первых, профессиональная деформация, во-вторых, конфликт интересов

эксперт, подскажите сколько сделок на КРЖН вы провели, ну чтобы доверие к вашим словам было...

исходя из ваших слов, самые авторитетные прогнозы на кржн - это от рыл.
а у них, как известно, #буитдорожать :D
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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    Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:32

      Мизантрóп написав:Через день доставка прибывает к соседке.То бытовуха,то деревья,вот кадки роз в розарий подвезли сегодня.Смотрю с душой подходит.До ВРУ час езды,если надо.Без пробок всегда.

    Скоро надоест. В доме есть терраса 400 или 500 м2. Там есть ландшафтный дизайн, лавки, беседка. Чтобы на нее попасть - достаточно зайти в лифт - по лестницам гасать не надо, как, например, в Джеке. За все время людей я на ней видел два раза. Спросил у соседей: а вы были на террасе? (живут 1.5 года в доме) Не, говорят, не были. Так же и участок перед домом. Сначал оптимизма полные штаны, буду ухаживать. Ну как же, земля! Все мое. Потом - да ну его нах. Хотя, есть любители - им не надоедает. Но, судя по всему, их меньшинство. Многим даже за растениями в квартире ухаживать западло.
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    Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:40

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    С лейкой раз вышла полить наружные.Походу уже в лом пол ГА держать)) Работяги уже через день ездят,но до вечера.Думаю,ты прав в суждениях
    Витька,извинись,я всё прощу)
    Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
    Мизантрóп
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      airmax78 написав:
      zРадио написав:
      kingkongovets написав:но в который раз хочу отметить, что на него в гораздо больше мере оказывают влияние украинские реалии, а не то, что ты постоянно тянешь в эту ветку
    по крайней мере пока это именно так


    В "обычные" времена - согласен, глобальные факторы вторичны. Но у нас на дворе необычные. В 2008-м первопричиной обвала КРЖН послужил именно ипотечный кризис в США (с лагом 9 месяцев). И сегодня состояние американской экономики также окажет огромное влияние на КРЖН в ближайшем будущем

    Почему, на фоне временного отскока цен и роста спроса - сидим на попе ровно и не продаем свой неликвид, чтобы когда "состояние американской экономики также окажет огромное влияние на КРЖН в ближайшем будущем" откупиться в 2 раза дешевле? (ведь огромное влияние не может выражаться в несчастных 20%)
    Формулируем теорию>>>верим в нее>>>действуем
    Иначе это все пустой звук.


    уже кажись тему обсасывали, нет?

    продать единственное жилье >>> испытать стресс от переезда и перевоза всего барахла, нажитого непосильным трудом >>> прожить 1.5-2 года в аренде с соответствующими затратами >>> купить новое >>> потратить кучу нервов и половину стоимости квартиры на ремонт "для себя" >>> испытать стресс от переезда и перевоза всего барахла, нажитого непосильным трудом >>> испытать радость от новых соседей и их ремонтов еще года 2 >>> быть счастливым от процесса доказывания своей правоты Максу
    It takes little for me to say
    I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
    adeges
     
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    Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:44

      flyman написав:

    В общем надо налаживать производство удобных,хорошо защищающих масок - этот бизнес будет расти.
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:47

      fenix81 написав:зарылся копытами в недвигу )
    в день задатка долгонул до ЗП всю зп а через пару часов был сокращён тем же днём )) афигеть совпадение но двушка радует и ценой и локацией

    Есть причина задуматься...
    В давние времена летел в отпуск и столкнулся в одном самолете с владельцем компании, где в то время работал.
    Вроде бы ничего такого особенного, но с тех пор тот начал смотреть на меня косо.
    Сидели потом после отпуска на обеде с Генеральным, так он меня проинформировал, что владелец у него допытывался и по поводу моей тогдашней ЗП, и не крысятничаю ли.
    Вот такие дела)))
    antey1969
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    Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:48

      adeges написав:
      airmax78 написав:Почему, на фоне временного отскока цен и роста спроса - сидим на попе ровно и не продаем свой неликвид, чтобы когда "состояние американской экономики также окажет огромное влияние на КРЖН в ближайшем будущем" откупиться в 2 раза дешевле? (ведь огромное влияние не может выражаться в несчастных 20%)
    Формулируем теорию>>>верим в нее>>>действуем
    Иначе это все пустой звук.


    уже кажись тему обсасывали, нет?

    продать единственное жилье >>> испытать стресс от переезда и перевоза всего барахла, нажитого непосильным трудом >>> прожить 1.5-2 года в аренде с соответствующими затратами >>> купить новое >>> потратить кучу нервов и половину стоимости квартиры на ремонт "для себя" >>> испытать стресс от переезда и перевоза всего барахла, нажитого непосильным трудом >>> испытать радость от новых соседей и их ремонтов еще года 2 >>> быть счастливым от процесса доказывания своей правоты Максу

    Заработать минимум 30-40куе на этом всем - это че, не стоит того, чтобы ж поднять? Тем более когда человеку все настолько очевидно, что он каждый день приводит тонны аргументов почему все будет именно так, а не иначе.
    airmax78
     
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