Додано: Вів 14 лип, 2020 22:18

Через день доставка прибывает к соседке.То бытовуха,то деревья,вот кадки роз в розарий подвезли сегодня.Смотрю с душой подходит.До ВРУ час езды,если надо.Без пробок всегда.

Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня