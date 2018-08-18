Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:які прогнози по подальшій ситуації в аутсорсі?
Долгосрочно, аутсорс будет только расти - компании будут сушится по персоналу и сопутствующим админиздержкам. Плюс с виртуализацией рабочих мест размывается понятие между наймом и субподрядом. Но кратко- и среднесрочно, вследствие снижения деловой активности и сворачивания инвестиций, просядет и аусорс
он уже просел. флай тут недаром про 20% сокращений говорил и рейты резаные. вчера общался с бывшей коллегой из оооочень большой аутсорс компании. ХХ% рост прошлого года - в прошлом, все флет, и это уже хорошо, потому что у ряда коллег дела идут неважно
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
продать единственное жилье >>> испытать стресс от переезда и перевоза всего барахла, нажитого непосильным трудом >>> прожить 1.5-2 года в аренде с соответствующими затратами >>> купить новое >>> потратить кучу нервов и половину стоимости квартиры на ремонт "для себя" >>> испытать стресс от переезда и перевоза всего барахла, нажитого непосильным трудом >>> испытать радость от новых соседей и их ремонтов еще года 2 >>> быть счастливым от процесса доказывания своей правоты Максу
Якщо ти мінімаліст (альтернативний варіант, твоє старе барахло їде в гараж, в село, на дачу де і залишається, або розпродається/роздається частково), то в твоє барахло впаковується у два рюкзаки і половина жахів пропадає.
Прохожий написав:Киев, частный сектор все откровенное УГ в локации которое строили под продажу из г-на и палок стройбаны-молдаване и висело годами продалось за пару месяцев земля за 1.5 года +50% и участки(голые, без коммуникаций) разлетаются как горячие пЫрижки... Я в акуе...занавес...
Не прилично, конечно, хвастаться, но предупреждала в конце марта.
vhata написав:Сейчас уникальная ситуация на рынке — можно найти дом (не хатку, и не домище, а именно дом) за четверть его себестоимости. Сейчас, именно сейчас, время искать и покупать. Ихмо
Странная ситуация на рынке, все сильнее и сильнее сегментация. Квартирка освободилась - арендатор надумал сьезжать, потому что дорого. Предложила ему, полный неликвид, который 4 месяца пыталась продать с дисконтом 30% и никому не был нужен. Ему так понравилось! Ну а осободившуюся, подлампичеть и в сегмент повыше. Дай думаю, звякну узнаю цену, за сколько ее можно продать, ответ риелтора ошарашил, цена гораздо дороже, чем я ожидала... Локация у первой - пару кварталов от цума (см подпись), вторая - чуть дальше, но свежий модный дом.