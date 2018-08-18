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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4759476047614762>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:49

  airmax78 написав:
  flyman написав:

В общем надо налаживать производство удобных,хорошо защищающих масок - этот бизнес будет расти.

Упаковка,доставка и т.п. Пластика будет ещё больше.Гретта поседеет
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:59

  flyman написав:
  Первый написав:Дефіцит бюджету США 78% не розумію Як за таких показників у власності можна залишити цей об’єкт.

Зи. Я теж мак бук і іфон заряджаю на роботі, але все рівно нагорає більше 15 кВт. На місяць...

вмэсто 1000 слов
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я думал, что магниты работают только на счетчики воды. Флай, сбрось в личку, где брал, очень нужно, на ээ денех уже не хватает
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:04

  zРадио написав:
  change_pm написав:які прогнози по подальшій ситуації в аутсорсі?


Долгосрочно, аутсорс будет только расти - компании будут сушится по персоналу и сопутствующим админиздержкам. Плюс с виртуализацией рабочих мест размывается понятие между наймом и субподрядом. Но кратко- и среднесрочно, вследствие снижения деловой активности и сворачивания инвестиций, просядет и аусорс


он уже просел. флай тут недаром про 20% сокращений говорил и рейты резаные. вчера общался с бывшей коллегой из оооочень большой аутсорс компании. ХХ% рост прошлого года - в прошлом, все флет, и это уже хорошо, потому что у ряда коллег дела идут неважно
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:05

  adeges написав:
  flyman написав:
  Первый написав:Дефіцит бюджету США 78% не розумію Як за таких показників у власності можна залишити цей об’єкт.

Зи. Я теж мак бук і іфон заряджаю на роботі, але все рівно нагорає більше 15 кВт. На місяць...

вмэсто 1000 слов
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я думал, что магниты работают только на счетчики воды. Флай, сбрось в личку, где брал, очень нужно, на ээ денех уже не хватает


Флай же живет на участке чела в вагончике. Что он там может потреблять? 15-20 квт в мес там максимум летом. Зимой нагорает больше.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С э/э надо курить тему перемычек))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:18

  adeges написав:
уже кажись тему обсасывали, нет?

продать единственное жилье >>> испытать стресс от переезда и перевоза всего барахла, нажитого непосильным трудом >>> прожить 1.5-2 года в аренде с соответствующими затратами >>> купить новое >>> потратить кучу нервов и половину стоимости квартиры на ремонт "для себя" >>> испытать стресс от переезда и перевоза всего барахла, нажитого непосильным трудом >>> испытать радость от новых соседей и их ремонтов еще года 2 >>> быть счастливым от процесса доказывания своей правоты Максу

Якщо ти мінімаліст (альтернативний варіант, твоє старе барахло їде в гараж, в село, на дачу де і залишається, або розпродається/роздається частково), то в твоє барахло впаковується у два рюкзаки і половина жахів пропадає.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:20

  Прохожий написав:Киев, частный сектор
все откровенное УГ в локации которое строили под продажу из г-на и палок стройбаны-молдаване и висело годами продалось за пару месяцев
земля за 1.5 года +50% и участки(голые, без коммуникаций) разлетаются как горячие пЫрижки...
Я в акуе...занавес...

Не прилично, конечно, хвастаться, но предупреждала в конце марта.
  vhata написав:Сейчас уникальная ситуация на рынке — можно найти дом (не хатку, и не домище, а именно дом) за четверть его себестоимости.
Сейчас, именно сейчас, время искать и покупать. Ихмо :)


Странная ситуация на рынке, все сильнее и сильнее сегментация. Квартирка освободилась - арендатор надумал сьезжать, потому что дорого. Предложила ему, полный неликвид, который 4 месяца пыталась продать с дисконтом 30% и никому не был нужен. Ему так понравилось!
Ну а осободившуюся, подлампичеть и в сегмент повыше. Дай думаю, звякну узнаю цену, за сколько ее можно продать, ответ риелтора ошарашил, цена гораздо дороже, чем я ожидала...
Локация у первой - пару кварталов от цума (см подпись), вторая - чуть дальше, но свежий модный дом.
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:20

  Мизантрóп написав:С лейкой раз вышла полить наружные.Походу уже в лом пол ГА держать)) Работяги уже через день ездят,но до вечера.Думаю,ты прав в суждениях

"вышла"?
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:38

  Мизантрóп написав:С э/э надо курить тему перемычек))

С счётчиком на тепло я разобрался. Легко сделать чтоб был 0
Вода горячая тоже 0
С ээ сложнее(
Надо будет занятся
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Молодцы, ребята! Соседи заплатят.
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