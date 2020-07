Додано: Вів 14 лип, 2020 22:59

flyman написав: Первый написав: Дефіцит бюджету США 78% не розумію Як за таких показників у власності можна залишити цей об’єкт.



Зи. Я теж мак бук і іфон заряджаю на роботі, але все рівно нагорає більше 15 кВт. На місяць...

вмэсто 1000 слов

вмэсто 1000 слов



я думал, что магниты работают только на счетчики воды. Флай, сбрось в личку, где брал, очень нужно, на ээ денех уже не хватает я думал, что магниты работают только на счетчики воды. Флай, сбрось в личку, где брал, очень нужно, на ээ денех уже не хватает

