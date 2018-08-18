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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лип, 2020 23:40
flyman написав:
Якщо ти мінімаліст (альтернативний варіант, твоє старе барахло їде в гараж, в село, на дачу де і залишається, або розпродається/роздається частково), то в твоє барахло впаковується у два рюкзаки і половина жахів пропадає.
По Киеву знаю еще один вариант: в гараж перебирается жить сам хозяин, а квартиру свою - сдает, ну или продает! Ставит буржуйку/камин, пробивает скважину, спутниковую антенну к телеку, обустраивает сауну с санузлом, даже бильярдную (правда соседи могут жаловаться на каждом собрании кооператива, мол, какой-то чувак шарится в семейных труселях рядом с их гаражом*, "но то такэ...": )
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Додано: Вів 14 лип, 2020 23:48
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Додано: Вів 14 лип, 2020 23:48
Не заплатят. У всех свои счетчики
А олегархи не обедняют (я про рыжего)
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