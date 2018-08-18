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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лип, 2020 23:40
flyman написав:
Якщо ти мінімаліст (альтернативний варіант, твоє старе барахло їде в гараж, в село, на дачу де і залишається, або розпродається/роздається частково), то в твоє барахло впаковується у два рюкзаки і половина жахів пропадає.
По Киеву знаю еще один вариант: в гараж перебирается жить сам хозяин, а квартиру свою - сдает, ну или продает! Ставит буржуйку/камин, пробивает скважину, спутниковую антенну к телеку, обустраивает сауну с санузлом, даже бильярдную (правда соседи могут жаловаться на каждом собрании кооператива, мол, какой-то чувак шарится в семейных труселях рядом с их гаражом*, "но то такэ...": )
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Додано: Вів 14 лип, 2020 23:48
airmax78
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Додано: Вів 14 лип, 2020 23:48
Не заплатят. У всех свои счетчики
А олегархи не обедняют (я про рыжего)
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Додано: Вів 14 лип, 2020 23:59
airmax78 написав:
Молодцы, ребята! Соседи заплатят.
дружбан у вас прикольный))
гора, говорят, с горой не сходится.
а человек с человеком - завсегда.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 15 лип, 2020 00:00
PS4 написав:
Не заплатят. У всех свои счетчики
А олегархи не обедняют (я про рыжего)
спалят тебе соседи с Милославской вонючую рено, придётся б*** новую покупать.
зы. помнится, банил тебя Фейслес за пропаганду воровства и мошенничества. на его месте заблочил бы и эту твою учетку, равно как и все последующие.
Востаннє редагувалось Yuri_T
в Сер 15 лип, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 15 лип, 2020 00:02
Yuri_T написав: PS4 написав:
Не заплатят. У всех свои счетчики
А олегархи не обедняют (я про рыжего)
спалят тебе соседи с Милославской вонючую рено, придётся б*** новую покупать.
Не спалят. Я в пятницу ее продал и уехал на 2 месяца в Хорватию)
Кинуть фоток?;)
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PS4
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Додано: Сер 15 лип, 2020 00:09
Юрчик, а ты как? Все тужишься? Уже переехал с общаги в гостинку? А то скоро пенсия...так и помрешь без собственного угла)
Ты это, пиши в личку... может как то помогу.
А то совсем злой стал)))))
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PS4
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Додано: Сер 15 лип, 2020 00:39
PS4 написав:
Не заплатят. У всех свои счетчики
А олегархи не обедняют (я про рыжего)
Ну ты же понимаешь, что чудес не бывает? УК платит по общедомовому счетчику. У тебя 0. Но по общедомовому тепло ты потребил. Что делает УК? Разбрасывает твои калории на отопление МЗК и все твои соседи на тебя сбрасываются в итоге.
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airmax78
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Додано: Сер 15 лип, 2020 00:51
PS4 написав:
Юрчик, а ты как? Все тужишься? Уже переехал с общаги в гостинку? А то скоро пенсия...так и помрешь без собственного угла)
Ты это, пиши в личку... может как то помогу.
А то совсем злой стал)))))
помереть можно где угодно. и в Турции, и в Хорватии.
ты ж, как и раньше, по жлоб-страховке ездишь.
или транспортировка тела включена?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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