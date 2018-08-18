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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4759476047614762

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:40

  flyman написав:Якщо ти мінімаліст (альтернативний варіант, твоє старе барахло їде в гараж, в село, на дачу де і залишається, або розпродається/роздається частково), то в твоє барахло впаковується у два рюкзаки і половина жахів пропадає.


По Киеву знаю еще один вариант: в гараж перебирается жить сам хозяин, а квартиру свою - сдает, ну или продает! Ставит буржуйку/камин, пробивает скважину, спутниковую антенну к телеку, обустраивает сауну с санузлом, даже бильярдную (правда соседи могут жаловаться на каждом собрании кооператива, мол, какой-то чувак шарится в семейных труселях рядом с их гаражом*, "но то такэ...": )
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:48

airmax78

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:48

Не заплатят. У всех свои счетчики
А олегархи не обедняют (я про рыжего)
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:59

  airmax78 написав:Молодцы, ребята! Соседи заплатят.

дружбан у вас прикольный))
гора, говорят, с горой не сходится.
а человек с человеком - завсегда.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 00:00

  PS4 написав:Не заплатят. У всех свои счетчики
А олегархи не обедняют (я про рыжего)

спалят тебе соседи с Милославской вонючую рено, придётся б*** новую покупать.

зы. помнится, банил тебя Фейслес за пропаганду воровства и мошенничества. на его месте заблочил бы и эту твою учетку, равно как и все последующие.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Сер 15 лип, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 00:02

  Yuri_T написав:
  PS4 написав:Не заплатят. У всех свои счетчики
А олегархи не обедняют (я про рыжего)

спалят тебе соседи с Милославской вонючую рено, придётся б*** новую покупать.

Не спалят. Я в пятницу ее продал и уехал на 2 месяца в Хорватию)
Кинуть фоток?;)
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 00:09

Юрчик, а ты как? Все тужишься? Уже переехал с общаги в гостинку? А то скоро пенсия...так и помрешь без собственного угла)
Ты это, пиши в личку... может как то помогу.
А то совсем злой стал)))))
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 00:39

  PS4 написав:Не заплатят. У всех свои счетчики
А олегархи не обедняют (я про рыжего)

Ну ты же понимаешь, что чудес не бывает? УК платит по общедомовому счетчику. У тебя 0. Но по общедомовому тепло ты потребил. Что делает УК? Разбрасывает твои калории на отопление МЗК и все твои соседи на тебя сбрасываются в итоге.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 00:51

  PS4 написав:Юрчик, а ты как? Все тужишься? Уже переехал с общаги в гостинку? А то скоро пенсия...так и помрешь без собственного угла)
Ты это, пиши в личку... может как то помогу.
А то совсем злой стал)))))

помереть можно где угодно. и в Турции, и в Хорватии.
ты ж, как и раньше, по жлоб-страховке ездишь.
или транспортировка тела включена?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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