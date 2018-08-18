|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лип, 2020 23:40
flyman написав:
Якщо ти мінімаліст (альтернативний варіант, твоє старе барахло їде в гараж, в село, на дачу де і залишається, або розпродається/роздається частково), то в твоє барахло впаковується у два рюкзаки і половина жахів пропадає.
По Киеву знаю еще один вариант: в гараж перебирается жить сам хозяин, а квартиру свою - сдает, ну или продает! Ставит буржуйку/камин, пробивает скважину, спутниковую антенну к телеку, обустраивает сауну с санузлом, даже бильярдную (правда соседи могут жаловаться на каждом собрании кооператива, мол, какой-то чувак шарится в семейных труселях рядом с их гаражом*, "но то такэ...": )
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 377
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лип, 2020 05:27
друг за неделю до меня(месяц назад) взял на татарке под ремонт 2-ку чешку за 48к что мне казалось дороговато для того района ...
-
fenix81
-
-
- Повідомлень: 251
- З нами з: 15.06.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лип, 2020 05:30
кстати смешно получилось 1-й же просмотр сказал беру а на утро чёт передумал и пошол на 2-й просмотр и таки купил
вторая квартира со второго просмотра ) правда промежуток между просмотрами с первой был пол часа )
-
fenix81
-
-
- Повідомлень: 251
- З нами з: 15.06.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лип, 2020 05:36
чуть не купил на гаврилишина 4 2-ку под ремонт за 57к (изночально просили 59)
очень странная тётка типа риелтер но явно не она ... в разговоре по телефону на вопрос почему деактивировали обяву на олх - ответ "никто даже не звонит"
а на следущий день устроили спектакль со вторым покупателем )) этот второй уж слишком был похож на алкашку )) я заржал и сказал "не верю!!!"
-
fenix81
-
-
- Повідомлень: 251
- З нами з: 15.06.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18700
|3075390
|
|
|466
|199065
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14338
|
|