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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4759476047614762

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:40

  flyman написав:Якщо ти мінімаліст (альтернативний варіант, твоє старе барахло їде в гараж, в село, на дачу де і залишається, або розпродається/роздається частково), то в твоє барахло впаковується у два рюкзаки і половина жахів пропадає.


По Киеву знаю еще один вариант: в гараж перебирается жить сам хозяин, а квартиру свою - сдает, ну или продает! Ставит буржуйку/камин, пробивает скважину, спутниковую антенну к телеку, обустраивает сауну с санузлом, даже бильярдную (правда соседи могут жаловаться на каждом собрании кооператива, мол, какой-то чувак шарится в семейных труселях рядом с их гаражом*, "но то такэ...": )
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 05:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

друг за неделю до меня(месяц назад) взял на татарке под ремонт 2-ку чешку за 48к что мне казалось дороговато для того района ...
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 05:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати смешно получилось 1-й же просмотр сказал беру а на утро чёт передумал и пошол на 2-й просмотр и таки купил

вторая квартира со второго просмотра ) правда промежуток между просмотрами с первой был пол часа )
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 05:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

чуть не купил на гаврилишина 4 2-ку под ремонт за 57к (изночально просили 59)
очень странная тётка типа риелтер но явно не она ... в разговоре по телефону на вопрос почему деактивировали обяву на олх - ответ "никто даже не звонит"

а на следущий день устроили спектакль со вторым покупателем )) этот второй уж слишком был похож на алкашку )) я заржал и сказал "не верю!!!"
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:59

  fenix81 написав:чуть не купил на гаврилишина 4 2-ку под ремонт за 57к (изночально просили 59)
очень странная тётка типа риелтер но явно не она ... в разговоре по телефону на вопрос почему деактивировали обяву на олх - ответ "никто даже не звонит"

а на следущий день устроили спектакль со вторым покупателем )) этот второй уж слишком был похож на алкашку )) я заржал и сказал "не верю!!!"

Это что все о советской вторичке речь?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:21

  antey1969 написав:
  fenix81 написав:зарылся копытами в недвигу )
в день задатка долгонул до ЗП всю зп а через пару часов был сокращён тем же днём )) афигеть совпадение но двушка радует и ценой и локацией

Есть причина задуматься...
В давние времена летел в отпуск и столкнулся в одном самолете с владельцем компании, где в то время работал.
Вроде бы ничего такого особенного, но с тех пор тот начал смотреть на меня косо.
Сидели потом после отпуска на обеде с Генеральным, так он меня проинформировал, что владелец у него допытывался и по поводу моей тогдашней ЗП, и не крысятничаю ли.
Вот такие дела)))

Потрібно більше інфо. Наприклад, летів на Мальвіви в бізнес-класі і зіткнувся з власником компанії в тому ж літаку в тому ж бізнес-класі.
А якщо летіли в економі, а власник в бізнесі, кудись від Туречини до Іспанії, то, імхо, власник - параноїк :)
зі. таких власників-рабовласників параноїків в Україні повно...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:32

  change_pm написав:
  antey1969 написав:
  fenix81 написав:зарылся копытами в недвигу )
в день задатка долгонул до ЗП всю зп а через пару часов был сокращён тем же днём )) афигеть совпадение но двушка радует и ценой и локацией

Есть причина задуматься...
В давние времена летел в отпуск и столкнулся в одном самолете с владельцем компании, где в то время работал.
Вроде бы ничего такого особенного, но с тех пор тот начал смотреть на меня косо.
Сидели потом после отпуска на обеде с Генеральным, так он меня проинформировал, что владелец у него допытывался и по поводу моей тогдашней ЗП, и не крысятничаю ли.
Вот такие дела)))

Потрібно більше інфо. Наприклад, летів на Мальвіви в бізнес-класі і зіткнувся з власником компанії в тому ж літаку в тому ж бізнес-класі.
А якщо летіли в економі, а власник в бізнесі, кудись від Туречини до Іспанії, то, імхо, власник - параноїк :)
зі. таких власників-рабовласників параноїків в Україні повно...

А если: летел на Мальдивы бизнес-классом, а собственника встретил в экономе. Вернее собственник его встретил, когда через бизнес-класс проходил на свое место в хвосте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:33

  change_pm написав:
  antey1969 написав:
  fenix81 написав:зарылся копытами в недвигу )
в день задатка долгонул до ЗП всю зп а через пару часов был сокращён тем же днём )) афигеть совпадение но двушка радует и ценой и локацией

Есть причина задуматься...
В давние времена летел в отпуск и столкнулся в одном самолете с владельцем компании, где в то время работал.
Вроде бы ничего такого особенного, но с тех пор тот начал смотреть на меня косо.
Сидели потом после отпуска на обеде с Генеральным, так он меня проинформировал, что владелец у него допытывался и по поводу моей тогдашней ЗП, и не крысятничаю ли.
Вот такие дела)))

Потрібно більше інфо. Наприклад, летів на Мальвіви в бізнес-класі і зіткнувся з власником компанії в тому ж літаку в тому ж бізнес-класі.
А якщо летіли в економі, а власник в бізнесі, кудись від Туречини до Іспанії, то, імхо, власник - параноїк :)
зі. таких власників-рабовласників параноїків в Україні повно...

летів у бізнес, власник в економі
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:39

  change_pm написав:Потрібно більше інфо. Наприклад, летів на Мальвіви в бізнес-класі і зіткнувся з власником компанії в тому ж літаку в тому ж бізнес-класі.
А якщо летіли в економі, а власник в бізнесі, кудись від Туречини до Іспанії, то, імхо, власник - параноїк :)
зі. таких власників-рабовласників параноїків в Україні повно...

  flyman написав:летів у бізнес, власник в економі

  airmax78 написав:А если: летел на Мальдивы бизнес-классом, а собственника встретил в экономе. Вернее собственник его встретил, когда через бизнес-класс проходил на свое место в хвосте.

Ось ви двоє і попалися :)
Цікаво, хто саме це так напише :)
change_pm
 
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