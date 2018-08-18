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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лип, 2020 23:40
flyman написав:
Якщо ти мінімаліст (альтернативний варіант, твоє старе барахло їде в гараж, в село, на дачу де і залишається, або розпродається/роздається частково), то в твоє барахло впаковується у два рюкзаки і половина жахів пропадає.
По Киеву знаю еще один вариант: в гараж перебирается жить сам хозяин, а квартиру свою - сдает, ну или продает! Ставит буржуйку/камин, пробивает скважину, спутниковую антенну к телеку, обустраивает сауну с санузлом, даже бильярдную (правда соседи могут жаловаться на каждом собрании кооператива, мол, какой-то чувак шарится в семейных труселях рядом с их гаражом*, "но то такэ...": )
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Додано: Сер 15 лип, 2020 05:27
друг за неделю до меня(месяц назад) взял на татарке под ремонт 2-ку чешку за 48к что мне казалось дороговато для того района ...
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fenix81
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Додано: Сер 15 лип, 2020 05:30
кстати смешно получилось 1-й же просмотр сказал беру а на утро чёт передумал и пошол на 2-й просмотр и таки купил
вторая квартира со второго просмотра ) правда промежуток между просмотрами с первой был пол часа )
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Додано: Сер 15 лип, 2020 05:36
чуть не купил на гаврилишина 4 2-ку под ремонт за 57к (изночально просили 59)
очень странная тётка типа риелтер но явно не она ... в разговоре по телефону на вопрос почему деактивировали обяву на олх - ответ "никто даже не звонит"
а на следущий день устроили спектакль со вторым покупателем )) этот второй уж слишком был похож на алкашку )) я заржал и сказал "не верю!!!"
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Додано: Сер 15 лип, 2020 09:59
fenix81 написав:
чуть не купил на гаврилишина 4 2-ку под ремонт за 57к (изночально просили 59)
очень странная тётка типа риелтер но явно не она ... в разговоре по телефону на вопрос почему деактивировали обяву на олх - ответ "никто даже не звонит"
а на следущий день устроили спектакль со вторым покупателем )) этот второй уж слишком был похож на алкашку )) я заржал и сказал "не верю!!!"
Это что все о советской вторичке речь?
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airmax78
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:21
antey1969 написав: fenix81 написав:
зарылся копытами в недвигу )
в день задатка долгонул до ЗП всю зп а через пару часов был сокращён тем же днём )) афигеть совпадение но двушка радует и ценой и локацией
Есть причина задуматься...В давние времена летел в отпуск и столкнулся в одном самолете с владельцем компании, где в то время работал.
Вроде бы ничего такого особенного, но с тех пор тот начал смотреть на меня косо.
Сидели потом после отпуска на обеде с Генеральным, так он меня проинформировал, что владелец у него допытывался и по поводу моей тогдашней ЗП, и не крысятничаю ли.
Вот такие дела)))
Потрібно більше інфо. Наприклад, летів на Мальвіви в бізнес-класі і зіткнувся з власником компанії в тому ж літаку в тому ж бізнес-класі.
А якщо летіли в економі, а власник в бізнесі, кудись від Туречини до Іспанії, то, імхо, власник - параноїк
зі. таких власників-рабовласників параноїків в Україні повно...
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:32
change_pm написав: antey1969 написав: fenix81 написав:
зарылся копытами в недвигу )
в день задатка долгонул до ЗП всю зп а через пару часов был сокращён тем же днём )) афигеть совпадение но двушка радует и ценой и локацией
Есть причина задуматься...В давние времена летел в отпуск и столкнулся в одном самолете с владельцем компании, где в то время работал.
Вроде бы ничего такого особенного, но с тех пор тот начал смотреть на меня косо.
Сидели потом после отпуска на обеде с Генеральным, так он меня проинформировал, что владелец у него допытывался и по поводу моей тогдашней ЗП, и не крысятничаю ли.
Вот такие дела)))
Потрібно більше інфо. Наприклад, летів на Мальвіви в бізнес-класі і зіткнувся з власником компанії в тому ж літаку в тому ж бізнес-класі.
А якщо летіли в економі, а власник в бізнесі, кудись від Туречини до Іспанії, то, імхо, власник - параноїк
зі. таких власників-рабовласників параноїків в Україні повно...
А если: летел на Мальдивы бизнес-классом, а собственника встретил в экономе. Вернее собственник его встретил, когда через бизнес-класс проходил на свое место в хвосте.
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airmax78
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1
Додано: Сер 15 лип, 2020 10:33
change_pm написав: antey1969 написав: fenix81 написав:
зарылся копытами в недвигу )
в день задатка долгонул до ЗП всю зп а через пару часов был сокращён тем же днём )) афигеть совпадение но двушка радует и ценой и локацией
Есть причина задуматься...В давние времена летел в отпуск и столкнулся в одном самолете с владельцем компании, где в то время работал.
Вроде бы ничего такого особенного, но с тех пор тот начал смотреть на меня косо.
Сидели потом после отпуска на обеде с Генеральным, так он меня проинформировал, что владелец у него допытывался и по поводу моей тогдашней ЗП, и не крысятничаю ли.
Вот такие дела)))
Потрібно більше інфо. Наприклад, летів на Мальвіви в бізнес-класі і зіткнувся з власником компанії в тому ж літаку в тому ж бізнес-класі.
А якщо летіли в економі, а власник в бізнесі, кудись від Туречини до Іспанії, то, імхо, власник - параноїк
зі. таких власників-рабовласників параноїків в Україні повно...
летів у бізнес, власник в економі
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flyman
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:39
change_pm написав:
Потрібно більше інфо. Наприклад, летів на Мальвіви в бізнес-класі і зіткнувся з власником компанії в тому ж літаку в тому ж бізнес-класі.
А якщо летіли в економі, а власник в бізнесі, кудись від Туречини до Іспанії, то, імхо, власник - параноїк
зі. таких власників-рабовласників параноїків в Україні повно...
flyman написав:
летів у бізнес, власник в економі
airmax78 написав:
А если: летел на Мальдивы бизнес-классом, а собственника встретил в экономе. Вернее собственник его встретил, когда через бизнес-класс проходил на свое место в хвосте.
Ось ви двоє і попалися
Цікаво, хто саме це так напише
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