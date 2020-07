Додано: Сер 15 лип, 2020 12:09

fenix81 написав: кстати смешно получилось 1-й же просмотр сказал беру а на утро чёт передумал и пошол на 2-й просмотр и таки купил



вторая квартира со второго просмотра ) правда промежуток между просмотрами с первой был пол часа )



завидую (по доброму) решительности. мне бы так научиться. veni-vidi-vici. я так только за продуктами хожу решительно. не вру, проверяю срок годности



думаю, что и ремонт у вас пройдет легко, никаких там а чего здесь кривовато, а чего краска отслаивается, а что это за перепад в плитке, а чего откос винтом и окно не до конца открывается.



завидую (по доброму) решительности. мне бы так научиться. veni-vidi-vici. я так только за продуктами хожу решительно. не вру, проверяю срок годности

думаю, что и ремонт у вас пройдет легко, никаких там а чего здесь кривовато, а чего краска отслаивается, а что это за перепад в плитке, а чего откос винтом и окно не до конца открывается.

зы мне как-то рабочие сказали - неправильные говорят вы клиенты (в смысле в руках у меня был уровень, который я прикладывал к явно кривому откосу, чтобы показать проблему им наглядно). а я говорю - а правильные какие. а он говорит - заходят, станут в центре комнаты и говорят "вау".

