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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4761476247634764>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Киев, частный сектор
все откровенное УГ в локации которое строили под продажу из г-на и палок стройбаны-молдаване и висело годами продалось за пару месяцев
земля за 1.5 года +50% и участки(голые, без коммуникаций) разлетаются как горячие пЫрижки...
Я в акуе...занавес...

Вывод: народ с деньгами отупел
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:28

  Serg-ik написав:Вывод: народ с деньгами отупел

самые умные всегда - "безденежные доны"(с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:04

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:Вывод: народ с деньгами отупел

самые умные всегда - "безденежные доны"(с)

Интересное у тебя мышление. Блатные, судьи, прокуроры, сбу-шники - у тебя выходит умные, потому-что долларовые миллионеры. А остальные - дураки. Конечно страна с такими сваливается в Сомали.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:07

Как превратить советскую панельку в современное жильё

https://varlamov.ru/3960852.html
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:09

  fenix81 написав:кстати смешно получилось 1-й же просмотр сказал беру а на утро чёт передумал и пошол на 2-й просмотр и таки купил

вторая квартира со второго просмотра ) правда промежуток между просмотрами с первой был пол часа )


завидую (по доброму) решительности. мне бы так научиться. veni-vidi-vici. я так только за продуктами хожу решительно. не вру, проверяю срок годности

думаю, что и ремонт у вас пройдет легко, никаких там а чего здесь кривовато, а чего краска отслаивается, а что это за перепад в плитке, а чего откос винтом и окно не до конца открывается.

зы мне как-то рабочие сказали - неправильные говорят вы клиенты (в смысле в руках у меня был уровень, который я прикладывал к явно кривому откосу, чтобы показать проблему им наглядно). а я говорю - а правильные какие. а он говорит - заходят, станут в центре комнаты и говорят "вау".
Востаннє редагувалось adeges в Сер 15 лип, 2020 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:11

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:Вывод: народ с деньгами отупел

самые умные всегда - "безденежные доны"(с)

Интересное у тебя мышление. Блатные, судьи, прокуроры, сбу-шники - у тебя выходит умные, потому-что долларовые миллионеры. А остальные - дураки. Конечно страна с такими сваливается в Сомали.

У вас интереснее - или миллионеры, или безденежные, а если миллионеры - то только "Блатные, судьи, прокуроры, сбу-шники". С таким ограниченным мировоззрением в голове всегда только Сомали будет
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:11

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:Вывод: народ с деньгами отупел

самые умные всегда - "безденежные доны"(с)

Интересное у тебя мышление. Блатные, судьи, прокуроры, сбу-шники - у тебя выходит умные, потому-что долларовые миллионеры. А остальные - дураки. Конечно страна с такими сваливается в Сомали.


это у тебя такое мышление, умник
я сказал лишь то, что сказал
ну и в очередной раз подчеркну, что святая уверенность в том, что деньги можно только украсть, находясь на госслужбе - лучшая характеристика менталитета и умственных способностей человека
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:13

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:летів у бізнес, власник в економі

ИМХО: Если собственника такие мелочи задевают, можно только посочувствовать такому человеку, он еще не вырос и имеет кучу подростковых комплексов и необходимость что-то кому-то доказывать. :lol:

Власник економить кожну копійку, а тут підлеглий транжира. Я б задумався...
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:16

  flyman написав:
  _Mykola_ написав:
  flyman написав:летів у бізнес, власник в економі

ИМХО: Если собственника такие мелочи задевают, можно только посочувствовать такому человеку, он еще не вырос и имеет кучу подростковых комплексов и необходимость что-то кому-то доказывать. :lol:

Власник економить кожну копійку, а тут підлеглий транжира. Я б задумався...


да што там Мальдивы. я б только счет на 100 кВт в месяц у такого подчиненного увидел, и понял сразу, что - транжира, гулена, потенциальный растратчик, уволить!
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:17

  Faceless написав:У вас интереснее - или миллионеры, или безденежные, а если миллионеры - то только "Блатные, судьи, прокуроры, сбу-шники". С таким ограниченным мировоззрением в голове всегда только Сомали будет

Та ні, друга Франція :mrgreen:
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