Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:Киев, частный сектор все откровенное УГ в локации которое строили под продажу из г-на и палок стройбаны-молдаване и висело годами продалось за пару месяцев земля за 1.5 года +50% и участки(голые, без коммуникаций) разлетаются как горячие пЫрижки... Я в акуе...занавес...
fenix81 написав:кстати смешно получилось 1-й же просмотр сказал беру а на утро чёт передумал и пошол на 2-й просмотр и таки купил
вторая квартира со второго просмотра ) правда промежуток между просмотрами с первой был пол часа )
завидую (по доброму) решительности. мне бы так научиться. veni-vidi-vici. я так только за продуктами хожу решительно. не вру, проверяю срок годности
думаю, что и ремонт у вас пройдет легко, никаких там а чего здесь кривовато, а чего краска отслаивается, а что это за перепад в плитке, а чего откос винтом и окно не до конца открывается.
зы мне как-то рабочие сказали - неправильные говорят вы клиенты (в смысле в руках у меня был уровень, который я прикладывал к явно кривому откосу, чтобы показать проблему им наглядно). а я говорю - а правильные какие. а он говорит - заходят, станут в центре комнаты и говорят "вау".
Востаннє редагувалось adeges в Сер 15 лип, 2020 12:13, всього редагувалось 1 раз.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Интересное у тебя мышление. Блатные, судьи, прокуроры, сбу-шники - у тебя выходит умные, потому-что долларовые миллионеры. А остальные - дураки. Конечно страна с такими сваливается в Сомали.
это у тебя такое мышление, умник я сказал лишь то, что сказал ну и в очередной раз подчеркну, что святая уверенность в том, что деньги можно только украсть, находясь на госслужбе - лучшая характеристика менталитета и умственных способностей человека
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Faceless написав:У вас интереснее - или миллионеры, или безденежные, а если миллионеры - то только "Блатные, судьи, прокуроры, сбу-шники". С таким ограниченным мировоззрением в голове всегда только Сомали будет