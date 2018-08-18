Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:У вас интереснее - или миллионеры, или безденежные, а если миллионеры - то только "Блатные, судьи, прокуроры, сбу-шники". С таким ограниченным мировоззрением в голове всегда только Сомали будет
Не перекручивай, это ты добавил слово "только". Сам придумал, сам сделал вывод на основании того что сам и придумал. Очень глупое мышление.