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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4761476247634764

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:19

  flyman написав:
  _Mykola_ написав:
  flyman написав:летів у бізнес, власник в економі

ИМХО: Если собственника такие мелочи задевают, можно только посочувствовать такому человеку, он еще не вырос и имеет кучу подростковых комплексов и необходимость что-то кому-то доказывать. :lol:

Власник економить кожну копійку, а тут підлеглий транжира. Я б задумався...

Потому у тебя "цоколь" в Буче. :roll:
Вне работы, это уже личное дело каждого как тратить заработанное.

И, если собственника это задевает или напрягает, то у него явно что-то с комплексами, и надо к психологу походить, может поправит мировозрение. ;)
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:И, если собственника это задевает или напрягает, то у него явно что-то с комплексами, и надо к психологу походить, может поправит мировозрение.

Психолог это дорого, так что не вариант :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:23

  Faceless написав:У вас интереснее - или миллионеры, или безденежные, а если миллионеры - то только "Блатные, судьи, прокуроры, сбу-шники". С таким ограниченным мировоззрением в голове всегда только Сомали будет

Не перекручивай, это ты добавил слово "только". Сам придумал, сам сделал вывод на основании того что сам и придумал. Очень глупое мышление.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:37

  Faceless написав:
  _Mykola_ написав:И, если собственника это задевает или напрягает, то у него явно что-то с комплексами, и надо к психологу походить, может поправит мировозрение.

Психолог это дорого, так что не вариант :mrgreen:

Рекомендую
"Квантовая психология"
https://www.litmir.me/bd/?b=71344
помогает понять, что каждый из нас - прав. и не стоит ссориться.
Serg-ik
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