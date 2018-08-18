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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 476247634764476547664767>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:19

  flyman написав:
  _Mykola_ написав:
  flyman написав:летів у бізнес, власник в економі

ИМХО: Если собственника такие мелочи задевают, можно только посочувствовать такому человеку, он еще не вырос и имеет кучу подростковых комплексов и необходимость что-то кому-то доказывать. :lol:

Власник економить кожну копійку, а тут підлеглий транжира. Я б задумався...

Потому у тебя "цоколь" в Буче. :roll:
Вне работы, это уже личное дело каждого как тратить заработанное.

И, если собственника это задевает или напрягает, то у него явно что-то с комплексами, и надо к психологу походить, может поправит мировозрение. ;)
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:И, если собственника это задевает или напрягает, то у него явно что-то с комплексами, и надо к психологу походить, может поправит мировозрение.

Психолог это дорого, так что не вариант :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:23

  Faceless написав:У вас интереснее - или миллионеры, или безденежные, а если миллионеры - то только "Блатные, судьи, прокуроры, сбу-шники". С таким ограниченным мировоззрением в голове всегда только Сомали будет

Не перекручивай, это ты добавил слово "только". Сам придумал, сам сделал вывод на основании того что сам и придумал. Очень глупое мышление.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:37

  Faceless написав:
  _Mykola_ написав:И, если собственника это задевает или напрягает, то у него явно что-то с комплексами, и надо к психологу походить, может поправит мировозрение.

Психолог это дорого, так что не вариант :mrgreen:

Рекомендую
"Квантовая психология"
https://www.litmir.me/bd/?b=71344
помогает понять, что каждый из нас - прав. и не стоит ссориться.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:58

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:летів у бізнес, власник в економі

ИМХО: Если собственника такие мелочи задевают, можно только посочувствовать такому человеку, он еще не вырос и имеет кучу подростковых комплексов и необходимость что-то кому-то доказывать. :lol:

Представьте, у вас работают два работника (на зп) и тут один из них демонстрирует сопоставимый с владельцем уровень потребления, а значит и доходов, нарушая негласную иерархию. Как вы на это отреагировали бы? Если это кредитный айфон, можно посмеяться. Иначе возникают вопросы. Транжира? Много ему плачу? Ворует?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:03

  adeges написав:..
да што там Мальдивы. я б только счет на 100 кВт в месяц у такого подчиненного увидел, и понял сразу, что - транжира, гулена, потенциальный растратчик, уволить!

я просто по факту гула компрессора холодильника сразу бы увольнял
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:04

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:Киев, частный сектор
все откровенное УГ в локации которое строили под продажу из г-на и палок стройбаны-молдаване и висело годами продалось за пару месяцев
земля за 1.5 года +50% и участки(голые, без коммуникаций) разлетаются как горячие пЫрижки...
Я в акуе...занавес...

Вывод: народ с деньгами отупел

Народ с деньгами не всегда тратит деньги так же рационально, как зарабатывает. Человек покупает эмоции, а не вещь. Еще не каждый человек эксперт в домах. Даже у умных людей первый блин бывает комом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:07

  BIGor написав:
  Faceless написав:У вас интереснее - или миллионеры, или безденежные, а если миллионеры - то только "Блатные, судьи, прокуроры, сбу-шники". С таким ограниченным мировоззрением в голове всегда только Сомали будет

Не перекручивай, это ты добавил слово "только". Сам придумал, сам сделал вывод на основании того что сам и придумал. Очень глупое мышление.

Учи формальную логику. Перечитай свой пост и поймешь, что "только" напрямую вытекает из твоего заявления. Вот же ж аудиторы :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:11

  Vlad442 написав:
  _Mykola_ написав:
  flyman написав:летів у бізнес, власник в економі

ИМХО: Если собственника такие мелочи задевают, можно только посочувствовать такому человеку, он еще не вырос и имеет кучу подростковых комплексов и необходимость что-то кому-то доказывать. :lol:

Представьте, у вас работают два работника (на зп) и тут один из них демонстрирует сопоставимый с владельцем уровень потребления, а значит и доходов, нарушая негласную иерархию. Как вы на это отреагировали бы? Если это кредитный айфон, можно посмеяться. Иначе возникают вопросы. Транжира? Много ему плачу? Ворует?
подрабатывает на стороне по выходным(вечерам)?
leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:11

  Vlad442 написав:
  _Mykola_ написав:
  flyman написав:летів у бізнес, власник в економі

ИМХО: Если собственника такие мелочи задевают, можно только посочувствовать такому человеку, он еще не вырос и имеет кучу подростковых комплексов и необходимость что-то кому-то доказывать. :lol:

Представьте, у вас работают два работника (на зп) и тут один из них демонстрирует сопоставимый с владельцем уровень потребления, а значит и доходов, нарушая негласную иерархию. Как вы на это отреагировали бы? Если это кредитный айфон, можно посмеяться. Иначе возникают вопросы. Транжира? Много ему плачу? Ворует?

Да вообще до лампады, "иерархия" - это лишь субъективные условности у конкретного индивида. Вы не феодал, работники не холопы, мало того, "подчиненный" - не обязательно означает, что у него меньше доходы, это лишь формальная организация труда. Начальник - это не звание и не титул, это всего лишь роль
Faceless
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  #<1 ... 476247634764476547664767>
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