Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:У вас интереснее - или миллионеры, или безденежные, а если миллионеры - то только "Блатные, судьи, прокуроры, сбу-шники". С таким ограниченным мировоззрением в голове всегда только Сомали будет
Не перекручивай, это ты добавил слово "только". Сам придумал, сам сделал вывод на основании того что сам и придумал. Очень глупое мышление.
ИМХО: Если собственника такие мелочи задевают, можно только посочувствовать такому человеку, он еще не вырос и имеет кучу подростковых комплексов и необходимость что-то кому-то доказывать.
Представьте, у вас работают два работника (на зп) и тут один из них демонстрирует сопоставимый с владельцем уровень потребления, а значит и доходов, нарушая негласную иерархию. Как вы на это отреагировали бы? Если это кредитный айфон, можно посмеяться. Иначе возникают вопросы. Транжира? Много ему плачу? Ворует?
Прохожий написав:Киев, частный сектор все откровенное УГ в локации которое строили под продажу из г-на и палок стройбаны-молдаване и висело годами продалось за пару месяцев земля за 1.5 года +50% и участки(голые, без коммуникаций) разлетаются как горячие пЫрижки... Я в акуе...занавес...
Вывод: народ с деньгами отупел
Народ с деньгами не всегда тратит деньги так же рационально, как зарабатывает. Человек покупает эмоции, а не вещь. Еще не каждый человек эксперт в домах. Даже у умных людей первый блин бывает комом.
Faceless написав:У вас интереснее - или миллионеры, или безденежные, а если миллионеры - то только "Блатные, судьи, прокуроры, сбу-шники". С таким ограниченным мировоззрением в голове всегда только Сомали будет
Не перекручивай, это ты добавил слово "только". Сам придумал, сам сделал вывод на основании того что сам и придумал. Очень глупое мышление.
Учи формальную логику. Перечитай свой пост и поймешь, что "только" напрямую вытекает из твоего заявления. Вот же ж аудиторы
ИМХО: Если собственника такие мелочи задевают, можно только посочувствовать такому человеку, он еще не вырос и имеет кучу подростковых комплексов и необходимость что-то кому-то доказывать.
Представьте, у вас работают два работника (на зп) и тут один из них демонстрирует сопоставимый с владельцем уровень потребления, а значит и доходов, нарушая негласную иерархию. Как вы на это отреагировали бы? Если это кредитный айфон, можно посмеяться. Иначе возникают вопросы. Транжира? Много ему плачу? Ворует?
ИМХО: Если собственника такие мелочи задевают, можно только посочувствовать такому человеку, он еще не вырос и имеет кучу подростковых комплексов и необходимость что-то кому-то доказывать.
Представьте, у вас работают два работника (на зп) и тут один из них демонстрирует сопоставимый с владельцем уровень потребления, а значит и доходов, нарушая негласную иерархию. Как вы на это отреагировали бы? Если это кредитный айфон, можно посмеяться. Иначе возникают вопросы. Транжира? Много ему плачу? Ворует?
Да вообще до лампады, "иерархия" - это лишь субъективные условности у конкретного индивида. Вы не феодал, работники не холопы, мало того, "подчиненный" - не обязательно означает, что у него меньше доходы, это лишь формальная организация труда. Начальник - это не звание и не титул, это всего лишь роль