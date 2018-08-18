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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47634764476547664767>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Речь шла не о начальнике, а о владельце.
Вопрос у него не зависть, а о плохой организации бизнеса. Его бизнеса.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:18

  Faceless написав:Начальник - это не звание и не титул, это всего лишь роль

Так мова ж про власника.
Ви вкотре спотворюєте зміст дискусії.
Потім будете терти тих, хто не погоджується із спотворенням?
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:18

  Vlad442 написав:Речь шла не о начальнике, а о владельце.

На самом деле разница тут не так и велика, статус "владельца" - тоже не что-то там сакральное, да и уровень потребления не обязательно пропорционален уровню доходов.
  ib_investor написав:Ви вкотре спотворюєте зміст дискусії.

Краще вчитуйтесь уважніше й не пишить дурниці, що хтось щось спотворює
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:20

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Речь шла не о начальнике, а о владельце.

На самом деле разница тут не так и велика, статус "владельца" - тоже не что-то там сакральное, да и уровень потребления не обязательно пропорционален уровню доходов.

Що значить «разница тут не так велика».
Велика кількість малого/середнього бізнесу управляється безпосередньо власниками.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:21

  sequence написав:
  adeges написав:..
да што там Мальдивы. я б только счет на 100 кВт в месяц у такого подчиненного увидел, и понял сразу, что - транжира, гулена, потенциальный растратчик, уволить!

я просто по факту гула компрессора холодильника сразу бы увольнял

фу, як не толерантно))) а якщо у людини безшумний холодильник? розстріляти на місці? :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:23

  Faceless написав:Краще вчитуйтесь уважніше й не пишить дурниці, що хтось щось спотворює

Так, уважно ще раз перечитав.
Мова йшла про власника і співробітника.
Ви, в черговий раз, змінили акценти дискусії, сказали що керівник це лише організація праці і нема великої різниці між власником і керівником, а тепер намагаєтесь викрутитись.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:25

  ib_investor написав:
  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Речь шла не о начальнике, а о владельце.

На самом деле разница тут не так и велика, статус "владельца" - тоже не что-то там сакральное, да и уровень потребления не обязательно пропорционален уровню доходов.

Що значить «разница тут не так велика».
Велика кількість малого/середнього бізнесу управляється безпосередньо власниками.

Невелика різниця в плані, що власник то, чи керівник, що сам теж є найманим - суть міняється мало, це не титул, не щось сакральне, і ієрархія доходів, споживання і набору понтів - це суто суб'єктивні стереотипи. Цілком нормальна ситуація, коли дохід власника менший за дохід якогось найманого робітника, і так само нормально, коли підлеглий заробляє більше, ніж його керівник; мало того, більші доходи не обов'язково означають більший рівень споживання.
  ib_investor написав:сказали що керівник це лише організація праці і нема великої різниці між власником і керівником

Отож, я просто дивлюся ширше, і реально немає різниці, порівнюємо ми власника с якимось співробітником, чи керівника з якимось підлеглим - суть не міняється
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:27

Vlad442 Вот так и с квартирами - что не попадает в Вашу модель, того не существует.

Выше уже написали не раз, что вариантов для тех исходных данных масса. Но Вы выбрали только тот, который Вам понятнее/ближе.

После того, как почитал тут противоположные тренды по цене квартир сейчас, начал смотреть динамику по трем объектам вторички на ПБ. 2 уже снизили цены (один из них радикально - почти на 10%), третий пока держится.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:32

  striped написав:Vlad442 Вот так и с квартирами - что не попадает в Вашу модель, того не существует.

Выше уже написали не раз, что вариантов для тех исходных данных масса. Но Вы выбрали только тот, который Вам понятнее/ближе.

После того, как почитал тут противоположные тренды по цене квартир сейчас, начал смотреть динамику по трем объектам вторички на ПБ. 2 уже снизили цены (один из них радикально - почти на 10%), третий пока держится.


Супер. А Я що не поставлю, те зразу пропадає...
Або додає в ціні.
Ось наприклад


А шо у Вас?Зображення
Востаннє редагувалось Первый в Сер 15 лип, 2020 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:37

  change_pm написав:
  sequence написав:
  adeges написав:..
да што там Мальдивы. я б только счет на 100 кВт в месяц у такого подчиненного увидел, и понял сразу, что - транжира, гулена, потенциальный растратчик, уволить!

я просто по факту гула компрессора холодильника сразу бы увольнял

фу, як не толерантно))) а якщо у людини безшумний холодильник? розстріляти на місці? :)

у sequence, мабуть, ще совєцкій холодильник марки ЗІЛ, чи як його там
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flyman
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