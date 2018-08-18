Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Краще вчитуйтесь уважніше й не пишить дурниці, що хтось щось спотворює
Так, уважно ще раз перечитав. Мова йшла про власника і співробітника. Ви, в черговий раз, змінили акценти дискусії, сказали що керівник це лише організація праці і нема великої різниці між власником і керівником, а тепер намагаєтесь викрутитись.
Vlad442 написав:Речь шла не о начальнике, а о владельце.
На самом деле разница тут не так и велика, статус "владельца" - тоже не что-то там сакральное, да и уровень потребления не обязательно пропорционален уровню доходов.
Що значить «разница тут не так велика». Велика кількість малого/середнього бізнесу управляється безпосередньо власниками.
Невелика різниця в плані, що власник то, чи керівник, що сам теж є найманим - суть міняється мало, це не титул, не щось сакральне, і ієрархія доходів, споживання і набору понтів - це суто суб'єктивні стереотипи. Цілком нормальна ситуація, коли дохід власника менший за дохід якогось найманого робітника, і так само нормально, коли підлеглий заробляє більше, ніж його керівник; мало того, більші доходи не обов'язково означають більший рівень споживання.
ib_investor написав:сказали що керівник це лише організація праці і нема великої різниці між власником і керівником
Отож, я просто дивлюся ширше, і реально немає різниці, порівнюємо ми власника с якимось співробітником, чи керівника з якимось підлеглим - суть не міняється
Vlad442 Вот так и с квартирами - что не попадает в Вашу модель, того не существует.
Выше уже написали не раз, что вариантов для тех исходных данных масса. Но Вы выбрали только тот, который Вам понятнее/ближе.
После того, как почитал тут противоположные тренды по цене квартир сейчас, начал смотреть динамику по трем объектам вторички на ПБ. 2 уже снизили цены (один из них радикально - почти на 10%), третий пока держится.
striped написав:Vlad442 Вот так и с квартирами - что не попадает в Вашу модель, того не существует.
Выше уже написали не раз, что вариантов для тех исходных данных масса. Но Вы выбрали только тот, который Вам понятнее/ближе.
После того, как почитал тут противоположные тренды по цене квартир сейчас, начал смотреть динамику по трем объектам вторички на ПБ. 2 уже снизили цены (один из них радикально - почти на 10%), третий пока держится.
Супер. А Я що не поставлю, те зразу пропадає... Або додає в ціні. Ось наприклад
А шо у Вас?
Востаннє редагувалось Первый в Сер 15 лип, 2020 13:41, всього редагувалось 1 раз.