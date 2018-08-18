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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лип, 2020 13:52
Faceless написав:
Отож, я просто дивлюся ширше, і реально немає різниці, порівнюємо ми власника с якимось співробітником, чи керівника з якимось підлеглим - суть не міняється
Різниця є між власником і керівником.
Керівник то це найманий працівник, тільки рангом вище, і йому по суті начхати на бізнес.
Для порівняння: власник стояка Круш, і керівник управляючої компанії нерухомості.
От якби в літаку в бізнес класі Трибека зустріла рядового працівника управляючої компанії, 146% що подумала, що щось не так в управлінні Крушами (десь найо).
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:02
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:06
По гостинице Днипро идет аукцион. Пока максимальный бид 889 млн грн (62 тыс за м2), но 3 участника, наверняка, будут продолжать дальше. Не вкурю, как определили начальную стоимость лота менее 81 млн - какая за этим стоит игра?
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:10
zРадио написав:
По гостинице Днипро идет аукцион. Пока максимальный бид 889 млн грн (62 тыс за м2), но 3 участника, наверняка, будут продолжать дальше. Не вкурю, как определили начальную стоимость лота менее 81 млн - какая за этим стоит игра?
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:14
airmax78 написав: zРадио написав:
По гостинице Днипро идет аукцион. Пока максимальный бид 889 млн грн (62 тыс за м2), но 3 участника, наверняка, будут продолжать дальше. Не вкурю, как определили начальную стоимость лота менее 81 млн - какая за этим стоит игра?
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Тролль унылый
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:16
zРадио написав: airmax78 написав: zРадио написав:
По гостинице Днипро идет аукцион. Пока максимальный бид 889 млн грн (62 тыс за м2), но 3 участника, наверняка, будут продолжать дальше. Не вкурю, как определили начальную стоимость лота менее 81 млн - какая за этим стоит игра?
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Тролль унылый
Чего вдруг? Выставили на аукцион гостиницу в самом центре Киева по цене 6000 грн. за метр - вот она реальная цена киевской недвижимости! А не 1.5 ярда как за Главпочтамт Смелянский мечтает получить.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:20
Ты смеешься, а есть же рылы, которые искренне верят в то, что кейсы с Укрбудом и Аркадой увеличивают инвестиционную емкость КРЖН, а не уменьшают ее - мол, кинутым гражданам то все равно нужно где-то жить, значит принесут свои деньги еще раз, когда еще раз их накопят
Классика... даже Даннинг и Крюгер тут не в силах помочь
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:23
zРадио написав:
Ты смеешься, а есть же рылы, которые искренне верят в то, что кейсы с Укрбудом и Аркадой увеличивают инвестиционную емкость КРЖН, а не уменьшают ее - мол, кинутым гражданам то все равно нужно где-то жить, значит принесут свои деньги еще раз, когда еще раз их накопят
Классика... даже Даннинг и Крюгер тут не в силах помочь
Так и есть. Деньги отложенные на ремонт пойдут теперь на покупку вторички с ремонтом.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:26
airmax78 написав:
Чего вдруг? Выставили на аукцион гостиницу в самом центре Киева по цене 6000 грн. за метр - вот она реальная цена киевской недвижимости! А не 1.5 ярда как за Главпочтамт Смелянский мечтает получить.
Он еще и продолжает
Да, и не сравнивай несравнимое! Причем здесь Главпочтамп??? Стоимость за м2 по гостинице Днипро я написал чисто индикативно для таких как ты. Инвесторы же смотрят объем номерного фонда и EBITDA - тут не просто бетон продается, а самодостаточный работающий бизнес!
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:27
airmax78 написав: zРадио написав:
Ты смеешься, а есть же рылы, которые искренне верят в то, что кейсы с Укрбудом и Аркадой увеличивают инвестиционную емкость КРЖН, а не уменьшают ее - мол, кинутым гражданам то все равно нужно где-то жить, значит принесут свои деньги еще раз, когда еще раз их накопят
Классика... даже Даннинг и Крюгер тут не в силах помочь
Так и есть. Деньги отложенные на ремонт пойдут теперь на покупку вторички с ремонтом.
гроші пішли на неліквід з івна і палок в іпенях навколо Києва, спитай в Прохожего
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