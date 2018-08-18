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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4764476547664767>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:52

  Faceless написав:Отож, я просто дивлюся ширше, і реально немає різниці, порівнюємо ми власника с якимось співробітником, чи керівника з якимось підлеглим - суть не міняється

Різниця є між власником і керівником.
Керівник то це найманий працівник, тільки рангом вище, і йому по суті начхати на бізнес.
Для порівняння: власник стояка Круш, і керівник управляючої компанії нерухомості.
От якби в літаку в бізнес класі Трибека зустріла рядового працівника управляючої компанії, 146% що подумала, що щось не так в управлінні Крушами (десь найо).
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/474573/investory-ukrbudu-vtretye-piketuvaly-ofis-kyyivmiskbudu
#буиттокадаражать
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:06

По гостинице Днипро идет аукцион. Пока максимальный бид 889 млн грн (62 тыс за м2), но 3 участника, наверняка, будут продолжать дальше. Не вкурю, как определили начальную стоимость лота менее 81 млн - какая за этим стоит игра?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:10

  zРадио написав:По гостинице Днипро идет аукцион. Пока максимальный бид 889 млн грн (62 тыс за м2), но 3 участника, наверняка, будут продолжать дальше. Не вкурю, как определили начальную стоимость лота менее 81 млн - какая за этим стоит игра?

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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:14

  airmax78 написав:
  zРадио написав:По гостинице Днипро идет аукцион. Пока максимальный бид 889 млн грн (62 тыс за м2), но 3 участника, наверняка, будут продолжать дальше. Не вкурю, как определили начальную стоимость лота менее 81 млн - какая за этим стоит игра?

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Тролль унылый :evil:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:16

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:По гостинице Днипро идет аукцион. Пока максимальный бид 889 млн грн (62 тыс за м2), но 3 участника, наверняка, будут продолжать дальше. Не вкурю, как определили начальную стоимость лота менее 81 млн - какая за этим стоит игра?

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Тролль унылый :evil:

Чего вдруг? Выставили на аукцион гостиницу в самом центре Киева по цене 6000 грн. за метр - вот она реальная цена киевской недвижимости! А не 1.5 ярда как за Главпочтамт Смелянский мечтает получить.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:20



Ты смеешься, а есть же рылы, которые искренне верят в то, что кейсы с Укрбудом и Аркадой увеличивают инвестиционную емкость КРЖН, а не уменьшают ее - мол, кинутым гражданам то все равно нужно где-то жить, значит принесут свои деньги еще раз, когда еще раз их накопят :? Классика... даже Даннинг и Крюгер тут не в силах помочь :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:23

  zРадио написав:


Ты смеешься, а есть же рылы, которые искренне верят в то, что кейсы с Укрбудом и Аркадой увеличивают инвестиционную емкость КРЖН, а не уменьшают ее - мол, кинутым гражданам то все равно нужно где-то жить, значит принесут свои деньги еще раз, когда еще раз их накопят :? Классика... даже Даннинг и Крюгер тут не в силах помочь :mrgreen:

Так и есть. Деньги отложенные на ремонт пойдут теперь на покупку вторички с ремонтом.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:26

  airmax78 написав:Чего вдруг? Выставили на аукцион гостиницу в самом центре Киева по цене 6000 грн. за метр - вот она реальная цена киевской недвижимости! А не 1.5 ярда как за Главпочтамт Смелянский мечтает получить.


Он еще и продолжает :oops: Да, и не сравнивай несравнимое! Причем здесь Главпочтамп??? Стоимость за м2 по гостинице Днипро я написал чисто индикативно для таких как ты. Инвесторы же смотрят объем номерного фонда и EBITDA - тут не просто бетон продается, а самодостаточный работающий бизнес!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:27

  airmax78 написав:
  zРадио написав:


Ты смеешься, а есть же рылы, которые искренне верят в то, что кейсы с Укрбудом и Аркадой увеличивают инвестиционную емкость КРЖН, а не уменьшают ее - мол, кинутым гражданам то все равно нужно где-то жить, значит принесут свои деньги еще раз, когда еще раз их накопят :? Классика... даже Даннинг и Крюгер тут не в силах помочь :mrgreen:

Так и есть. Деньги отложенные на ремонт пойдут теперь на покупку вторички с ремонтом.

гроші пішли на неліквід з івна і палок в іпенях навколо Києва, спитай в Прохожего
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