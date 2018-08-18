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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лип, 2020 14:41
airmax78 написав:
Так и есть. Деньги отложенные на ремонт пойдут теперь на покупку вторички с ремонтом.
Вы удивитесь, но не все откладывают на ремонт 100 куе. Я вообще хз что там можно за более, чем 10-15 куе, делать на средних 50 квадратах. Мраморные столешницы из Италии заказывать? Дизайн-проект за 5к?
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:46
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Так и есть. Деньги отложенные на ремонт пойдут теперь на покупку вторички с ремонтом.
Вы удивитесь, но не все откладывают на ремонт 100 куе. Я вообще хз что там можно за более, чем 10-15 куе, делать на средних 50 квадратах. Мраморные столешницы из Италии заказывать? Дизайн-проект за 5к?
Я вже писав, лофт ремонт з силою натягнув на 1куе на кавалірці в 34м2
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:55
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Так и есть. Деньги отложенные на ремонт пойдут теперь на покупку вторички с ремонтом.
Вы удивитесь, но не все откладывают на ремонт 100 куе. Я вообще хз что там можно за более, чем 10-15 куе, делать на средних 50 квадратах. Мраморные столешницы из Италии заказывать? Дизайн-проект за 5к?
Ребята, вы как вчера родились. Одна сантехника и плитка на два санузла затянула больше чем на 6К ЕВРО. Никакого эксклюзива и дизайнерских штучек. Какие 10-15 куе на весь ремонт?
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Додано: Сер 15 лип, 2020 15:01
airmax78 написав:
Одна сантехника и плитка на два санузла затянула больше чем на 6К ЕВРО.
только материалы?
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Додано: Сер 15 лип, 2020 15:03
airmax78 написав:
6К ЕВРО
Это с техникой, мебелью, ванной/кабиной или без?
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Додано: Сер 15 лип, 2020 15:15
flyman написав:
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у sequence, мабуть, ще совєцкій холодильник марки ЗІЛ, чи як його там
та нєє, в голови нє укладывается, как можно экономить на жилье, но покупать инверторные холодильники!цэж дорого, суцильные збыткы!
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sequence
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Додано: Сер 15 лип, 2020 15:23
flyman написав:
гроші пішли на неліквід з івна і палок в іпенях навколо Києва, спитай в Прохожего
научись осмысливать прочитанное
Я не писал про в "іпенях навколо Києва"
Я писал про КИЕВ!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 15 лип, 2020 15:33
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
6К ЕВРО
Это с техникой, мебелью, ванной/кабиной или без?
Это только ванна, поддон, горшки с инсталляциями, раковины, стойки с термостатами, смесители и плитка. Все в среднем сегменте. Не керзанит, но и не якоб делафон.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 15:39
Прохожий написав: flyman написав:
гроші пішли на неліквід з івна і палок в іпенях навколо Києва, спитай в Прохожего
научись осмысливать прочитанное
Я не писал про в "іпенях навколо Києва"
Я писал про КИЕВ!
"навколо" викреслюю
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Сер 15 лип, 2020 15:41
airmax78 написав:
..Одна сантехника и плитка на два санузла затянула больше чем на 6К ЕВРО. Никакого эксклюзива и дизайнерских штучек. Какие 10-15 куе на весь ремонт?
псих. По рознице, что ль уплотил за все? Почем макет-дизайн двух сортиров в том числе?
Мне штатная девочка-дизайнер намалевала за пузырь, на том и сошлись. С сожалением понял, что по сантехнике у меня все плохо, ибо в Агромате всего-то 20% скидки дали. Лампы тоже позорно в Эпике купил. Зато испанская плитка и итальянская ванная по дилерской, тумбочку под раковину, шкафчики и зеркало на работе вырезал, столешку из компакт-ламината ваще подарили.
Где-то все 2000 обошлось.
Но да, если бы был Максом и брал ффсе по рознице и платил за все, включая работы, как раз 6К бы и выползло
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sequence
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