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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4765476647674768>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:41

  airmax78 написав:Так и есть. Деньги отложенные на ремонт пойдут теперь на покупку вторички с ремонтом.

Вы удивитесь, но не все откладывают на ремонт 100 куе. Я вообще хз что там можно за более, чем 10-15 куе, делать на средних 50 квадратах. Мраморные столешницы из Италии заказывать? Дизайн-проект за 5к?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:46

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Так и есть. Деньги отложенные на ремонт пойдут теперь на покупку вторички с ремонтом.

Вы удивитесь, но не все откладывают на ремонт 100 куе. Я вообще хз что там можно за более, чем 10-15 куе, делать на средних 50 квадратах. Мраморные столешницы из Италии заказывать? Дизайн-проект за 5к?

Я вже писав, лофт ремонт з силою натягнув на 1куе на кавалірці в 34м2
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:55

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Так и есть. Деньги отложенные на ремонт пойдут теперь на покупку вторички с ремонтом.

Вы удивитесь, но не все откладывают на ремонт 100 куе. Я вообще хз что там можно за более, чем 10-15 куе, делать на средних 50 квадратах. Мраморные столешницы из Италии заказывать? Дизайн-проект за 5к?

Ребята, вы как вчера родились. Одна сантехника и плитка на два санузла затянула больше чем на 6К ЕВРО. Никакого эксклюзива и дизайнерских штучек. Какие 10-15 куе на весь ремонт?
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Одна сантехника и плитка на два санузла затянула больше чем на 6К ЕВРО.

только материалы?
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:6К ЕВРО

Это с техникой, мебелью, ванной/кабиной или без?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:15

  flyman написав:..
у sequence, мабуть, ще совєцкій холодильник марки ЗІЛ, чи як його там

та нєє, в голови нє укладывается, как можно экономить на жилье, но покупать инверторные холодильники!цэж дорого, суцильные збыткы!
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:гроші пішли на неліквід з івна і палок в іпенях навколо Києва, спитай в Прохожего

научись осмысливать прочитанное
Я не писал про в "іпенях навколо Києва"
Я писал про КИЕВ!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:33

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:6К ЕВРО

Это с техникой, мебелью, ванной/кабиной или без?

Это только ванна, поддон, горшки с инсталляциями, раковины, стойки с термостатами, смесители и плитка. Все в среднем сегменте. Не керзанит, но и не якоб делафон.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:39

  Прохожий написав:
  flyman написав:гроші пішли на неліквід з івна і палок в іпенях навколо Києва, спитай в Прохожего

научись осмысливать прочитанное
Я не писал про в "іпенях навколо Києва"
Я писал про КИЕВ!

"навколо" викреслюю
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:41

  airmax78 написав:..Одна сантехника и плитка на два санузла затянула больше чем на 6К ЕВРО. Никакого эксклюзива и дизайнерских штучек. Какие 10-15 куе на весь ремонт?

псих. По рознице, что ль уплотил за все? Почем макет-дизайн двух сортиров в том числе?
Мне штатная девочка-дизайнер намалевала за пузырь, на том и сошлись. С сожалением понял, что по сантехнике у меня все плохо, ибо в Агромате всего-то 20% скидки дали. Лампы тоже позорно в Эпике купил. Зато испанская плитка и итальянская ванная по дилерской, тумбочку под раковину, шкафчики и зеркало на работе вырезал, столешку из компакт-ламината ваще подарили.
Где-то все 2000 обошлось.
Но да, если бы был Максом и брал ффсе по рознице и платил за все, включая работы, как раз 6К бы и выползло
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