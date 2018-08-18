sequence написав:

airmax78 написав: ..Одна сантехника и плитка на два санузла затянула больше чем на 6К ЕВРО. Никакого эксклюзива и дизайнерских штучек. Какие 10-15 куе на весь ремонт? ..Одна сантехника и плитка на два санузла затянула больше чем на 6К ЕВРО. Никакого эксклюзива и дизайнерских штучек. Какие 10-15 куе на весь ремонт?

псих. По рознице, что ль уплотил за все? Почем макет-дизайн двух сортиров в том числе?Мне штатная девочка-дизайнер намалевала за пузырь, на том и сошлись. С сожалением понял, что по сантехнике у меня все плохо, ибо в Агромате всего-то 20% скидки дали. Лампы тоже позорно в Эпике купил. Зато испанская плитка и итальянская ванная по дилерской, тумбочку под раковину, шкафчики и зеркало на работе вырезал, столешку из компакт-ламината ваще подарили.Где-то все 2000 обошлось.Но да, если бы был Максом и брал ффсе по рознице и платил за все, включая работы, как раз 6К бы и выползло