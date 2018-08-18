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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4765476647674768

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 136
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:45

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:6К ЕВРО

Это с техникой, мебелью, ванной/кабиной или без?

Это только ванна, поддон, горшки с инсталляциями, раковины, стойки с термостатами, смесители и плитка. Все в среднем сегменте. Не керзанит, но и не якоб делафон.

ну а чо, денех чай куры не клюют. Мечта любого подрядчика, как тут кто-то написал :)
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:48

  sequence написав:
  airmax78 написав:..Одна сантехника и плитка на два санузла затянула больше чем на 6К ЕВРО. Никакого эксклюзива и дизайнерских штучек. Какие 10-15 куе на весь ремонт?

псих. По рознице, что ль уплотил за все? Почем макет-дизайн двух сортиров в том числе?
Мне штатная девочка-дизайнер намалевала за пузырь, на том и сошлись. С сожалением понял, что по сантехнике у меня все плохо, ибо в Агромате всего-то 20% скидки дали. Лампы тоже позорно в Эпике купил. Зато испанская плитка и итальянская ванная по дилерской, тумбочку под раковину, шкафчики и зеркало на работе вырезал, столешку из компакт-ламината ваще подарили.
Где-то все 2000 обошлось.
Но да, если бы был Максом и брал ффсе по рознице и платил за все, включая работы, как раз 6К бы и выползло

Мы это уже обсуждали. Если бы я был директором СТО, то машину мою обслуживали бесплатно каждую 1000 км.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:50

  sequence написав: ну а чо, денех чай куры не клюют. Мечта любого подрядчика, как тут кто-то написал :)

дик тут штатні рили впарюють тєму, якщо дешево заплатив, або зробив сам, то ти лох.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:53

  airmax78 написав:..
Мы это уже обсуждали. Если бы я был директором СТО, то машину мою обслуживали бесплатно каждую 1000 км.

а кем таким бесполезным и безруким вы работаете??? :)))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:57

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Мы это уже обсуждали. Если бы я был директором СТО, то машину мою обслуживали бесплатно каждую 1000 км.

а кем таким бесполезным и безруким вы работаете??? :)))

С тем, за кем переделывать не надо будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Комрады, я понимаю,что все вы делаете ремонты за 3 копейки и получается окуенно. Я даже спорить с этим не хочу. У меня так не выходит. Кто на что учился.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:06

airmax78

сделать склад. Интернет магазин, пускай товар лежит в квартире без отделки. И там будет сидеть студент/пенсионер. Будет 5-50% годовых. Правда, сейчас кризис, сейчас сложно, обвал на 90% рынка.

Я построил из коробок пустых, башни близнецов, товара купил на 40к$ и уже продал.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:09

  airmax78 написав:Комрады, я понимаю,что все вы делаете ремонты за 3 копейки и получается окуенно. Я даже спорить с этим не хочу. У меня так не выходит. Кто на что учился.

Нє, ну якщо побазаріть )))

Пропуную цю тему закрити до закінчення ремонта, потім Ви нам скажете, скільки вийшов вам ремонт :!:
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  sequence написав: ну а чо, денех чай куры не клюют. Мечта любого подрядчика, как тут кто-то написал :)


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