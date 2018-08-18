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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лип, 2020 16:19
airmax78 написав:
Комрады, я понимаю,что все вы делаете ремонты за 3 копейки и получается окуенно. Я даже спорить с этим не хочу. У меня так не выходит. Кто на что учился.
"милая, в разделе телефона на букву "Б" у меня банкиры, бизнесмены и брокеры, а не то, что ты подумала!"
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sequence
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:19
striped написав:Vlad442
Вот так и с квартирами - что не попадает в Вашу модель, того не существует.
Выше уже написали не раз, что вариантов для тех исходных данных масса. Но Вы выбрали только тот, который Вам понятнее/ближе.
После того, как почитал тут противоположные тренды по цене квартир сейчас, начал смотреть динамику по трем объектам вторички на ПБ. 2 уже снизили цены (один из них радикально - почти на 10%), третий пока держится.
Вы делаете неправильно. Не нужно отслеживать динамику хотелок по одному и тому же объекту. Нужно отслеживать динамику сделок по однотипным объектам.
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Vlad442
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:21
flyman написав: change_pm написав: airmax78 написав:
Комрады, я понимаю,что все вы делаете ремонты за 3 копейки и получается окуенно. Я даже спорить с этим не хочу. У меня так не выходит. Кто на что учился.
Нє, ну якщо побазаріть )))
Пропуную цю тему закрити до закінчення ремонта, потім Ви нам скажете, скільки вийшов вам ремонт
продажі не йдуть, ринок падає,
рилам тре заповняти ефір фігньою,
як напр. акурт, то про йогурти, то про дорадо, то сібас ..
Кинь плз фотку ремонту за 1 куе, а то Я десь втратив, плз.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:26
airmax78 написав:
Мы это уже обсуждали. Если бы я был директором СТО, то машину мою обслуживали бесплатно каждую 1000 км.
Дело не в директор/недиректор. Дело в заложенных платежах и качестве. Если дальше следовать примеру СТО, то рассмотрим такую ситуацию: например на VW надо поменять цепь ГРМ. Я все материалы и запчасти купил сам(поскольку многолетний опыт имеется), не покупая ничего лишнего, но необходимое - только гарантированный оригинал(знаю где брать, поэтому даже розница почти по оптовым ценам). Сделал сам, поскольку делал это ранее десятки раз. Суммарные расходы около 4500.
На стоянке разговорился с хозяином такой же машины, он тоже недавно цепь менял на СТО. Ему обошлось у официалов 21500(!!!)
в сумме работа и материалы.
Причем я уверен, что я сделал качественнее, чем тот молодняк, который работает у официалов(специалистов высокого класса там не может быть априори, они уходят на вольные хлеба как только набираются опыта)
Почему так получилось? потому, что хозяин этой второй машина заплатил за :
1) Запчасти по цене оптовиков
2) Накрутку дилера на запчасти + часть зарплаты менеджера по запчастям
3)Часть зарплаты директора СТО
4)Часть зарплаты бухгалтера СТО
5)Часть зарплаты менеджера стола заказов
6)Часть зарплаты сторожа СТО
7) Часть стоимости аренды производственных помещений
Часть суммы амортизации оборудования
9)Часть стоимости рекламы на различных носителях( в том числе за покупку, износ и текущие расходы всех светящихся и мигающих стендов)
10) Плюс СТО должна же и прибыль давать, помимо расходов перечисленных ранее? Так он в этот "фонд" заплатил
Итого - я заплатил за 1 пункт,а он за 10(как минимум, этот список можно продолжать).
Он заплатил в 5 раз больше, а результат у меня даже скорее всего лучше.
Я так думаю, что и у Вас нечто подобное происходит
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Damien
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:26
Первый написав:
Рушникосушарка 2 шт по 176 тис грн
Тут помилки немає?
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Faceless
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:30
Faceless написав: Первый написав:
Рушникосушарка 2 шт по 176 тис грн
Тут помилки немає?
Дякую. Виправив. 2 шт на 10 тис грн
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 15 лип, 2020 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:30
Первый написав: sequence написав:
ну а чо, денех чай куры не клюют. Мечта любого подрядчика, как тут кто-то написал
Керамограніт 50 квадратів - 60 тис грн
Двері 2 шт - 24 тис
Ванна 15 тис грн
Інсталяції із сральніком 2 шт - 15 тис грн
Душ перегордка 8 тис грн
Сифон в душ 2 тис грн
Раковина 2 шт з тумбами - 12 тис грн
Зеркало 2 шт - 5 тис грн
Змішувач на ванну 8 тис грн
Змішувач на раковину 2 шт - 8 тис грн
Змішувач в душ - 10 тис грн
Світильники - 1 тис грн
Розетки включателі 500 грн
Рушникосушарка 2 шт по 176 тис грн
Тепла підлога
Аквастоп - 10 тис грн
Вентиляція - тис грн,
Фітінги труби, сифони тис грн
Робота - х0 тис грн
Разом Овер 200 кгрн. Любу із наведених цифр можна збільшити в рази.
это у вас так получилось? блин, как все дорого в этом мире, временами просто жалко становится людей, не имеющих отношения к интерьерным продуктам.
теплый пол мне подарили на "Рехау" добрые люди; светильник на зеркало "спер" с работы; фитинги, трубы сифоны, смесители, полотенцесушитель и бойлер приволокла с работы супруга по импортной себестоимости; тумбы, фасады, зеркала у себе настрогал; керамогранит, ванна у друга по дилерской (-50) взял. Ванна из какого-то гелькоута, по дилерской 14Кгрн, сам в акуе. Работы сами. Чистый убыток фиксировал по вентиляции, аквасторожу и розеткам - их брали где попало
В целом, не так уж и дорого - где-то в двуху влез, но у меня один раздельный узел
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sequence
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:30
Первый написав: flyman написав:
продажі не йдуть, ринок падає,
рилам тре заповняти ефір фігньою,
як напр. акурт, то про йогурти, то про дорадо, то сібас ..
Кинь плз фотку ремонту за 1 куе, а то Я десь втратив, плз.
Флай, вообще-то, обещал побаловать всех готовыми интерьерами по завершении ремонта. Румтур устроить.
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airmax78
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:37
Damien написав: airmax78 написав:
Мы это уже обсуждали. Если бы я был директором СТО, то машину мою обслуживали бесплатно каждую 1000 км.
Дело не в директор/недиректор. Дело в заложенных платежах и качестве. Если дальше следовать примеру СТО, то рассмотрим такую ситуацию: например на VW надо поменять цепь ГРМ. Я все материалы и запчасти купил сам(поскольку многолетний опыт имеется), не покупая ничего лишнего, но необходимое - только гарантированный оригинал(знаю где брать, поэтому даже розница почти по оптовым ценам). Сделал сам, поскольку делал это ранее десятки раз. Суммарные расходы около 4500.
На стоянке разговорился с хозяином такой же машины, он тоже недавно цепь менял на СТО. Ему обошлось у официалов 21500(!!!)
в сумме работа и материалы.
Причем я уверен, что я сделал качественнее, чем тот молодняк, который работает у официалов(специалистов высокого класса там не может быть априори, они уходят на вольные хлеба как только набираются опыта)
Почему так получилось? потому, что хозяин этой второй машина заплатил за :
1) Запчасти по цене оптовиков
2) Накрутку дилера на запчасти + часть зарплаты менеджера по запчастям
3)Часть зарплаты директора СТО
4)Часть зарплаты бухгалтера СТО
5)Часть зарплаты менеджера стола заказов
6)Часть зарплаты сторожа СТО
7) Часть стоимости аренды производственных помещений
Часть суммы амортизации оборудования
9)Часть стоимости рекламы на различных носителях( в том числе за покупку, износ и текущие расходы всех светящихся и мигающих стендов)
10) Плюс СТО должна же и прибыль давать, помимо расходов перечисленных ранее? Так он в этот "фонд" заплатил
Итого - я заплатил за 1 пункт,а он за 10(как минимум, этот список можно продолжать).
Он заплатил в 5 раз больше, а результат у меня даже скорее всего лучше.
Я так думаю, что и у Вас нечто подобное происходит
Кондиционер вы тоже сами ставите?
А если бы не делали сами 10-ки раз? Тогда после вас пришлось бы переделывать на намного большую сумму.
Я обслуживаюсь у официалов, хоть меня считают странным, и езжу ни о чем не думая. Люди, которые обслуживаются в гаражах, постоянно что-то меняют.
Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи.
То же самое в ремонте. Был бы я прорабом, одно дело, но я любитель. Чем искать знакомых и выклянчивать скидку, мне проще прийти в магазин и купить по розничной цене.
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Vlad442
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:41
sequence написав: Первый написав: sequence написав:
ну а чо, денех чай куры не клюют. Мечта любого подрядчика, как тут кто-то написал
Керамограніт 50 квадратів - 60 тис грн
Двері 2 шт - 24 тис
Ванна 15 тис грн
Інсталяції із сральніком 2 шт - 15 тис грн
Душ перегордка 8 тис грн
Сифон в душ 2 тис грн
Раковина 2 шт з тумбами - 12 тис грн
Зеркало 2 шт - 5 тис грн
Змішувач на ванну 8 тис грн
Змішувач на раковину 2 шт - 8 тис грн
Змішувач в душ - 10 тис грн
Світильники - 1 тис грн
Розетки включателі 500 грн
Рушникосушарка 2 шт по 176 тис грн
Тепла підлога
Аквастоп - 10 тис грн
Вентиляція - тис грн,
Фітінги труби, сифони тис грн
Робота - х0 тис грн
Разом Овер 200 кгрн. Любу із наведених цифр можна збільшити в рази.
это у вас так получилось? блин, как все дорого в этом мире, временами просто жалко становится людей, не имеющих отношения к интерьерным продуктам.
теплый пол мне подарили на "Рехау" добрые люди; светильник на зеркало "спер" с работы; фитинги, трубы сифоны, смесители, полотенцесушитель и бойлер приволокла с работы супруга по импортной себестоимости; тумбы, фасады, зеркала у себе настрогал; керамогранит, ванна у друга по дилерской (-50) взял. Ванна из какого-то гелькоута, по дилерской 14Кгрн, сам в акуе. Работы сами. Чистый убыток фиксировал по вентиляции, аквасторожу и розеткам - их брали где попало
В целом, не так уж и дорого - где-то в двуху влез, но у меня один раздельный узел
Я тільки не зрозумів а де слова купив?
За шо 2 куе? Все ж подарували
Всім процвітання!
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Первый
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