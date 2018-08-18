Damien написав:

airmax78 написав: Мы это уже обсуждали. Если бы я был директором СТО, то машину мою обслуживали бесплатно каждую 1000 км. Мы это уже обсуждали. Если бы я был директором СТО, то машину мою обслуживали бесплатно каждую 1000 км.

Дело не в директор/недиректор. Дело в заложенных платежах и качестве. Если дальше следовать примеру СТО, то рассмотрим такую ситуацию: например на VW надо поменять цепь ГРМ. Я все материалы и запчасти купил сам(поскольку многолетний опыт имеется), не покупая ничего лишнего, но необходимое - только гарантированный оригинал(знаю где брать, поэтому даже розница почти по оптовым ценам). Сделал сам, поскольку делал это ранее десятки раз. Суммарные расходы около 4500.На стоянке разговорился с хозяином такой же машины, он тоже недавно цепь менял на СТО. Ему обошлось у официалов 21500(!!!)в сумме работа и материалы.Причем я уверен, что я сделал качественнее, чем тот молодняк, который работает у официалов(специалистов высокого класса там не может быть априори, они уходят на вольные хлеба как только набираются опыта)Почему так получилось? потому, что хозяин этой второй машина заплатил за :1) Запчасти по цене оптовиков2) Накрутку дилера на запчасти + часть зарплаты менеджера по запчастям3)Часть зарплаты директора СТО4)Часть зарплаты бухгалтера СТО5)Часть зарплаты менеджера стола заказов6)Часть зарплаты сторожа СТО7) Часть стоимости аренды производственных помещенийЧасть суммы амортизации оборудования9)Часть стоимости рекламы на различных носителях( в том числе за покупку, износ и текущие расходы всех светящихся и мигающих стендов)10) Плюс СТО должна же и прибыль давать, помимо расходов перечисленных ранее? Так он в этот "фонд" заплатилИтого - я заплатил за 1 пункт,а он за 10(как минимум, этот список можно продолжать).Он заплатил в 5 раз больше, а результат у меня даже скорее всего лучше.Я так думаю, что и у Вас нечто подобное происходит