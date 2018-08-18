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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:46
sequence написав: Первый написав: sequence написав:
ну а чо, денех чай куры не клюют. Мечта любого подрядчика, как тут кто-то написал
Керамограніт 50 квадратів - 60 тис грн
Двері 2 шт - 24 тис
Ванна 15 тис грн
Інсталяції із сральніком 2 шт - 15 тис грн
Душ перегордка 8 тис грн
Сифон в душ 2 тис грн
Раковина 2 шт з тумбами - 12 тис грн
Зеркало 2 шт - 5 тис грн
Змішувач на ванну 8 тис грн
Змішувач на раковину 2 шт - 8 тис грн
Змішувач в душ - 10 тис грн
Світильники - 1 тис грн
Розетки включателі 500 грн
Рушникосушарка 2 шт по 176 тис грн
Тепла підлога
Аквастоп - 10 тис грн
Вентиляція - тис грн,
Фітінги труби, сифони тис грн
Робота - х0 тис грн
Разом Овер 200 кгрн. Любу із наведених цифр можна збільшити в рази.
это у вас так получилось? блин, как все дорого в этом мире, временами просто жалко становится людей, не имеющих отношения к интерьерным продуктам.
теплый пол мне подарили на "Рехау" добрые люди; светильник на зеркало "спер" с работы; фитинги, трубы сифоны, смесители, полотенцесушитель и бойлер приволокла с работы супруга по импортной себестоимости; тумбы, фасады, зеркала у себе настрогал; керамогранит, ванна у друга по дилерской (-50) взял. Ванна из какого-то гелькоута, по дилерской 14Кгрн, сам в акуе. Работы сами. Чистый убыток фиксировал по вентиляции, аквасторожу и розеткам - их брали где попало
В целом, не так уж и дорого - где-то в двуху влез, но у меня один раздельный узел
Если у меня друг может написать прогу под Андроид бесплатно (за вечер с пивком) это не значит что вам она обойдется дешевле 2000$.
Заканчивайте уже травить где работаете и что по скидкам получаете. Может еще начать расказывать как колбасу через забор работник мясокомбината выносит бесплатно и за что за нее в магазе денег просят?
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:47
airmax78 написав: Первый написав: flyman написав:
продажі не йдуть, ринок падає,
рилам тре заповняти ефір фігньою,
як напр. акурт, то про йогурти, то про дорадо, то сібас ..
Кинь плз фотку ремонту за 1 куе, а то Я десь втратив, плз.
Флай, вообще-то, обещал побаловать всех готовыми интерьерами по завершении ремонта. Румтур устроить.
не всіх, а учотку на з "т" в кінці, але це не акурт.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:53
flyman написав: airmax78 написав: Первый написав:
Кинь плз фотку ремонту за 1 куе, а то Я десь втратив, плз.
Флай, вообще-то, обещал побаловать всех готовыми интерьерами по завершении ремонта. Румтур устроить.
не всіх, а учотку на з "т" в кінці, але це не акурт.
От Флай - в теме всех последних тенденций видимоблоггинга. В одиночку румтур делать уже не круто? Хочешь что-то типа этого замутить?
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:53
flyman написав: Zebra написав:
Масса банкротств и замораживания строек до добра не доведут. Спрос не будет покрыт предложением -> рост цен.
Л - логіка
В 90-ые была полная ОПА, задержки зарплат, разгул всего и вся. Но цены на недвигу стабильно показывали рост в валюте.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:55
Первый написав:
..
За шо 2 куе? Все ж подарували
не, ну не все же таки на шарка досталось, у себя/жены брал по себестоимости, у друзей по дилерской, где-то что-то на халяву отхватил. Может и дешевле, чем двуха обошлось, давненько было, все точно не вспомню. Материалы, даже по себестоимости, то брал недешевые. Я же не ворую у себя ))
Выше кто-то писал, что проще по рознице, чем клянчить. Я не клянчил. Я не беру денех за свою помощь, но всегда все помню и рано или поздно спрошу по схеме "услуга за услугу". Я корешу мебель, он мне плитку, что не так? Точно так же я беру автозапчасти - все через знакомого на авторынке, которому тоже чем-то помог.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:03
airmax78 написав:
От Флай - в теме всех последних тенденций видимоблоггинга. В одиночку румтур делать уже не круто? Хочешь что-то типа этого замутить?
тре бізнес партньоршу і пса
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:06
Победитель аукциона по гостинице Днипро - ТОВ Смартлэнд. Некая компания из Броваров согласно адреса регистрации. Учредитель - ТОВ Айс Таун. Сумма бида - 1,111 млрд.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:11
zРадио написав:
Победитель аукциона по гостинице Днипро - ТОВ Смартлэнд. Некая компания из Броваров согласно адреса регистрации. Учредитель - ТОВ Айс Таун. Сумма бида - 1,111 млрд.
Це ж скільки аднушок можна сдать в аренду, і яка доходность?
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:18
Vlad442 написав: Damien написав: airmax78 написав:
Мы это уже обсуждали. Если бы я был директором СТО, то машину мою обслуживали бесплатно каждую 1000 км.
Дело не в директор/недиректор. Дело в заложенных платежах и качестве. Если дальше следовать примеру СТО, то рассмотрим такую ситуацию: например на VW надо поменять цепь ГРМ. Я все материалы и запчасти купил сам(поскольку многолетний опыт имеется), не покупая ничего лишнего, но необходимое - только гарантированный оригинал(знаю где брать, поэтому даже розница почти по оптовым ценам). Сделал сам, поскольку делал это ранее десятки раз. Суммарные расходы около 4500.
На стоянке разговорился с хозяином такой же машины, он тоже недавно цепь менял на СТО. Ему обошлось у официалов 21500(!!!)
в сумме работа и материалы.
Причем я уверен, что я сделал качественнее, чем тот молодняк, который работает у официалов(специалистов высокого класса там не может быть априори, они уходят на вольные хлеба как только набираются опыта)
Почему так получилось? потому, что хозяин этой второй машина заплатил за :
1) Запчасти по цене оптовиков
2) Накрутку дилера на запчасти + часть зарплаты менеджера по запчастям
3)Часть зарплаты директора СТО
4)Часть зарплаты бухгалтера СТО
5)Часть зарплаты менеджера стола заказов
6)Часть зарплаты сторожа СТО
7) Часть стоимости аренды производственных помещений
Часть суммы амортизации оборудования
9)Часть стоимости рекламы на различных носителях( в том числе за покупку, износ и текущие расходы всех светящихся и мигающих стендов)
10) Плюс СТО должна же и прибыль давать, помимо расходов перечисленных ранее? Так он в этот "фонд" заплатил
Итого - я заплатил за 1 пункт,а он за 10(как минимум, этот список можно продолжать).
Он заплатил в 5 раз больше, а результат у меня даже скорее всего лучше.
Я так думаю, что и у Вас нечто подобное происходит
Кондиционер вы тоже сами ставите?
А если бы не делали сами 10-ки раз? Тогда после вас пришлось бы переделывать на намного большую сумму.
Я обслуживаюсь у официалов, хоть меня считают странным, и езжу ни о чем не думая. Люди, которые обслуживаются в гаражах, постоянно что-то меняют.
Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи.
То же самое в ремонте. Был бы я прорабом, одно дело, но я любитель. Чем искать знакомых и выклянчивать скидку, мне проще прийти в магазин и купить по розничной цене.
Я не о том, что надо все делать самому.Все невозможно уметь. Я о том, что надо выкинуть из этой цепочки всех дармоедов(пункты 2-10), которые загоняют цены на невиданные высоты.
В данном случае - не умеешь сам, но веришь в официалов? Договорись с тем же работником напрямую и тебе уже обойдется вдвое дешевле. Я понимаю, что не каждый согласится делать за пределами СТО в выходной день, но напоминаю, что у официалов и нет особо одаренных кадров, их есть кем заменить
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:25
flyman написав: zРадио написав:
Победитель аукциона по гостинице Днипро - ТОВ Смартлэнд. Некая компания из Броваров согласно адреса регистрации. Учредитель - ТОВ Айс Таун. Сумма бида - 1,111 млрд.
Це ж скільки аднушок можна сдать в аренду, і яка доходность?
На сегодня это 186 номеров и 56 машиномест с землей с собственности. Кроме это рестораны, бары, конференц-залы и SPA-центр. Там большое хозяйство. Плюс лучшая локация в городе
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zРадио
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