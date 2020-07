Додано: Сер 15 лип, 2020 17:37

sequence написав: airmax78 написав: ..Одна сантехника и плитка на два санузла затянула больше чем на 6К ЕВРО. Никакого эксклюзива и дизайнерских штучек. Какие 10-15 куе на весь ремонт? ..Одна сантехника и плитка на два санузла затянула больше чем на 6К ЕВРО. Никакого эксклюзива и дизайнерских штучек. Какие 10-15 куе на весь ремонт?

псих. По рознице, что ль уплотил за все? Почем макет-дизайн двух сортиров в том числе?

Мне штатная девочка-дизайнер намалевала за пузырь, на том и сошлись. С сожалением понял, что по сантехнике у меня все плохо, ибо в Агромате всего-то 20% скидки дали. Лампы тоже позорно в Эпике купил. Зато испанская плитка и итальянская ванная по дилерской, тумбочку под раковину, шкафчики и зеркало на работе вырезал, столешку из компакт-ламината ваще подарили.

Где-то все 2000 обошлось.

Но да, если бы был Максом и брал ффсе по рознице и платил за все, включая работы, как раз 6К бы и выползло псих. По рознице, что ль уплотил за все? Почем макет-дизайн двух сортиров в том числе?Мне штатная девочка-дизайнер намалевала за пузырь, на том и сошлись. С сожалением понял, что по сантехнике у меня все плохо, ибо в Агромате всего-то 20% скидки дали. Лампы тоже позорно в Эпике купил. Зато испанская плитка и итальянская ванная по дилерской, тумбочку под раковину, шкафчики и зеркало на работе вырезал, столешку из компакт-ламината ваще подарили.Где-то все 2000 обошлось.Но да, если бы был Максом и брал ффсе по рознице и платил за все, включая работы, как раз 6К бы и выползло



у всех разные возможности. мне повезло - по дизайнерской скидке - взять дешево большую часть плитки в агромате по 500-600 грн (класса Porcenalosa Venis, Serenissima, Tubadzin, Delconca), но это разовая акция была и остатки. пришлось брать кучу сортов и комбинировать. а что не хватило или не в остатках, пришлось брать с 30% скидкой потом по 1200-1400. ну и к этой плитке грешно было брать СМ-17 или СМ-117. Пришлось разоряться на Мапей P9 - была неплохая акций в Эпике по 420.



ЗЫ не вижу как взять оптом работы у всех разные возможности. мне повезло - по дизайнерской скидке - взять дешево большую часть плитки в агромате по 500-600 грн (класса Porcenalosa Venis, Serenissima, Tubadzin, Delconca), но это разовая акция была и остатки. пришлось брать кучу сортов и комбинировать. а что не хватило или не в остатках, пришлось брать с 30% скидкой потом по 1200-1400. ну и к этой плитке грешно было брать СМ-17 или СМ-117. Пришлось разоряться на Мапей P9 - была неплохая акций в Эпике по 420.ЗЫ не вижу как взять оптом работы

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California