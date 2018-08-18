Додано: Сер 15 лип, 2020 17:46

flyman написав: airmax78 написав: flyman написав: дешевше, не означає гірше дешевше, не означає гірше

Флай, договорись с Натт - запилите рум-тур. Это будет очень круто. Флай, договорись с Натт - запилите рум-тур. Это будет очень круто.

в неї чи кого?

а якщо в неї є мужик?

а якщо він ревний і КМС? в неї чи кого?а якщо в неї є мужик?а якщо він ревний і КМС?

Да при чем тут это? Это будет временная творческая коллаборация. Или ты думаешь, что Шапошников состоит в романтических отношениях со всеми этими инстаграмм-красотками которые у него снимаются?У тебя же, по-моему, даже диван очень похож на тот, что в видосике. Представляешь, Натт такая бум на диван, а ты в это время красиво про лофт рассказываешь что там да как. Вопросы ей задаешь, а она отвечает невпопад - зрители смеются. 1 млн. просмотров через месяц. Серебряная кнопка. Рекламные контракты, деньги. Пассивный доход о котором ты всегда мечтал - и это с одного видосика.