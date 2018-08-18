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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:29
А кто то знает что в Риге с недвижимостью?
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:30
Первый написав:
Кинь плз фотку ремонту за 1 куе, а то Я десь втратив, плз.
дешевше, не означає гірше
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flyman
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:31
Zebra написав: flyman написав: Zebra написав:
Масса банкротств и замораживания строек до добра не доведут. Спрос не будет покрыт предложением -> рост цен.
Л - логіка
В 90-ые была полная ОПА, задержки зарплат, разгул всего и вся. Но цены на недвигу стабильно показывали рост в валюте.
Белая зарплата это расизм! Чёрный нал имеет значение.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:32
flyman написав: Первый написав:
Кинь плз фотку ремонту за 1 куе, а то Я десь втратив, плз.
дешевше, не означає гірше
Флай, договорись с Натт - запилите рум-тур. Это будет очень круто.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:36
airmax78 написав: flyman написав: Первый написав:
Кинь плз фотку ремонту за 1 куе, а то Я десь втратив, плз.
дешевше, не означає гірше
Флай, договорись с Натт - запилите рум-тур. Это будет очень круто.
в неї чи кого?
а якщо в неї є мужик?
а якщо він ревнивий і КМС?
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 15 лип, 2020 17:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:37
sequence написав: airmax78 написав:
..Одна сантехника и плитка на два санузла затянула больше чем на 6К ЕВРО. Никакого эксклюзива и дизайнерских штучек. Какие 10-15 куе на весь ремонт?
псих. По рознице, что ль уплотил за все? Почем макет-дизайн двух сортиров в том числе?
Мне штатная девочка-дизайнер намалевала за пузырь, на том и сошлись. С сожалением понял, что по сантехнике у меня все плохо, ибо в Агромате всего-то 20% скидки дали. Лампы тоже позорно в Эпике купил. Зато испанская плитка и итальянская ванная по дилерской, тумбочку под раковину, шкафчики и зеркало на работе вырезал, столешку из компакт-ламината ваще подарили.
Где-то все 2000 обошлось.
Но да, если бы был Максом и брал ффсе по рознице и платил за все, включая работы, как раз 6К бы и выползло
у всех разные возможности. мне повезло - по дизайнерской скидке - взять дешево большую часть плитки в агромате по 500-600 грн (класса Porcenalosa Venis, Serenissima, Tubadzin, Delconca), но это разовая акция была и остатки. пришлось брать кучу сортов и комбинировать. а что не хватило или не в остатках, пришлось брать с 30% скидкой потом по 1200-1400. ну и к этой плитке грешно было брать СМ-17 или СМ-117. Пришлось разоряться на Мапей P9 - была неплохая акций в Эпике по 420.
ЗЫ не вижу как взять оптом работы
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:46
flyman написав: airmax78 написав: flyman написав:
дешевше, не означає гірше
Флай, договорись с Натт - запилите рум-тур. Это будет очень круто.
в неї чи кого?
а якщо в неї є мужик?
а якщо він ревний і КМС?
Да при чем тут это? Это будет временная творческая коллаборация. Или ты думаешь, что Шапошников состоит в романтических отношениях со всеми этими инстаграмм-красотками которые у него снимаются?
У тебя же, по-моему, даже диван очень похож на тот, что в видосике. Представляешь, Натт такая бум на диван, а ты в это время красиво про лофт рассказываешь что там да как. Вопросы ей задаешь, а она отвечает невпопад - зрители смеются. 1 млн. просмотров через месяц. Серебряная кнопка. Рекламные контракты, деньги. Пассивный доход о котором ты всегда мечтал - и это с одного видосика.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 15 лип, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:49
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Флай, договорись с Натт - запилите рум-тур. Это будет очень круто.
в неї чи кого?
а якщо в неї є мужик?
а якщо він ревний і КМС?
Да при чем тут это? Это будет временная творческая коллаборация. Или ты думаешь, что Шапошников состоит в романтических отношениях со всеми этими инстаграмм-красотками которые у него снимаются?
я не сноб, але ж не всі інтелегенти.
крім того, в мене салатова плитка, і це створює певні проблеми.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:52
zРадио написав:
Победитель аукциона по гостинице Днипро - ТОВ Смартлэнд. Некая компания из Броваров согласно адреса регистрации. Учредитель - ТОВ Айс Таун. Сумма бида - 1,111 млрд.
Зарегистрирована на прошлой неделе, вероятно? Шучу. Конечно, это просто человек за 8 лет на аренде намолотил миллиард. Это успех приватизации!
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:56
adeges написав: zРадио написав:
Победитель аукциона по гостинице Днипро - ТОВ Смартлэнд. Некая компания из Броваров согласно адреса регистрации. Учредитель - ТОВ Айс Таун. Сумма бида - 1,111 млрд.
Зарегистрирована на прошлой неделе, вероятно? Шучу. Конечно, это просто человек за 8 лет на аренде намолотил миллиард. Это успех приватизации!
Не, конечно, лучше было бы безо всякого аукциона, чтобы какой-нибудь Беня отремонтировал в этой гостинице крышу за 100 млн. грн., они с ним не рассчитались и он через суд забрал бы гостишку в погашение долга.
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