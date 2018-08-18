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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4769477047714772>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 137
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
19
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А кто то знает что в Риге с недвижимостью?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:30

  Первый написав:
Кинь плз фотку ремонту за 1 куе, а то Я десь втратив, плз.

дешевше, не означає гірше
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:31

  Zebra написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:Масса банкротств и замораживания строек до добра не доведут. Спрос не будет покрыт предложением -> рост цен.

Л - логіка

В 90-ые была полная ОПА, задержки зарплат, разгул всего и вся. Но цены на недвигу стабильно показывали рост в валюте.

Белая зарплата это расизм! Чёрный нал имеет значение.
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:32

  flyman написав:
  Первый написав:
Кинь плз фотку ремонту за 1 куе, а то Я десь втратив, плз.

дешевше, не означає гірше

Флай, договорись с Натт - запилите рум-тур. Это будет очень круто.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:36

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Первый написав:
Кинь плз фотку ремонту за 1 куе, а то Я десь втратив, плз.

дешевше, не означає гірше

Флай, договорись с Натт - запилите рум-тур. Это будет очень круто.

в неї чи кого?
а якщо в неї є мужик?
а якщо він ревнивий і КМС?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 15 лип, 2020 17:44, всього редагувалось 2 разів.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:37

  sequence написав:
  airmax78 написав:..Одна сантехника и плитка на два санузла затянула больше чем на 6К ЕВРО. Никакого эксклюзива и дизайнерских штучек. Какие 10-15 куе на весь ремонт?

псих. По рознице, что ль уплотил за все? Почем макет-дизайн двух сортиров в том числе?
Мне штатная девочка-дизайнер намалевала за пузырь, на том и сошлись. С сожалением понял, что по сантехнике у меня все плохо, ибо в Агромате всего-то 20% скидки дали. Лампы тоже позорно в Эпике купил. Зато испанская плитка и итальянская ванная по дилерской, тумбочку под раковину, шкафчики и зеркало на работе вырезал, столешку из компакт-ламината ваще подарили.
Где-то все 2000 обошлось.
Но да, если бы был Максом и брал ффсе по рознице и платил за все, включая работы, как раз 6К бы и выползло


у всех разные возможности. мне повезло - по дизайнерской скидке - взять дешево большую часть плитки в агромате по 500-600 грн (класса Porcenalosa Venis, Serenissima, Tubadzin, Delconca), но это разовая акция была и остатки. пришлось брать кучу сортов и комбинировать. а что не хватило или не в остатках, пришлось брать с 30% скидкой потом по 1200-1400. ну и к этой плитке грешно было брать СМ-17 или СМ-117. Пришлось разоряться на Мапей P9 - была неплохая акций в Эпике по 420.

ЗЫ не вижу как взять оптом работы :)
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:46

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:дешевше, не означає гірше

Флай, договорись с Натт - запилите рум-тур. Это будет очень круто.

в неї чи кого?
а якщо в неї є мужик?
а якщо він ревний і КМС?

Да при чем тут это? Это будет временная творческая коллаборация. Или ты думаешь, что Шапошников состоит в романтических отношениях со всеми этими инстаграмм-красотками которые у него снимаются?
У тебя же, по-моему, даже диван очень похож на тот, что в видосике. Представляешь, Натт такая бум на диван, а ты в это время красиво про лофт рассказываешь что там да как. Вопросы ей задаешь, а она отвечает невпопад - зрители смеются. 1 млн. просмотров через месяц. Серебряная кнопка. Рекламные контракты, деньги. Пассивный доход о котором ты всегда мечтал - и это с одного видосика.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 15 лип, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:49

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, договорись с Натт - запилите рум-тур. Это будет очень круто.

в неї чи кого?
а якщо в неї є мужик?
а якщо він ревний і КМС?

Да при чем тут это? Это будет временная творческая коллаборация. Или ты думаешь, что Шапошников состоит в романтических отношениях со всеми этими инстаграмм-красотками которые у него снимаются?

я не сноб, але ж не всі інтелегенти.
крім того, в мене салатова плитка, і це створює певні проблеми.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:52

  zРадио написав:Победитель аукциона по гостинице Днипро - ТОВ Смартлэнд. Некая компания из Броваров согласно адреса регистрации. Учредитель - ТОВ Айс Таун. Сумма бида - 1,111 млрд.


Зарегистрирована на прошлой неделе, вероятно? Шучу. Конечно, это просто человек за 8 лет на аренде намолотил миллиард. Это успех приватизации!
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:56

  adeges написав:
  zРадио написав:Победитель аукциона по гостинице Днипро - ТОВ Смартлэнд. Некая компания из Броваров согласно адреса регистрации. Учредитель - ТОВ Айс Таун. Сумма бида - 1,111 млрд.


Зарегистрирована на прошлой неделе, вероятно? Шучу. Конечно, это просто человек за 8 лет на аренде намолотил миллиард. Это успех приватизации!

Не, конечно, лучше было бы безо всякого аукциона, чтобы какой-нибудь Беня отремонтировал в этой гостинице крышу за 100 млн. грн., они с ним не рассчитались и он через суд забрал бы гостишку в погашение долга.
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