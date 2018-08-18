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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4769477047714772

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 137
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
19
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:15

  adeges написав:
  flyman написав:
  Первый написав:
Кинь плз фотку ремонту за 1 куе, а то Я десь втратив, плз.

дешевше, не означає гірше


Если база - 2+ рыночные цены, то да. Если меньше 80% от среднерыночной цены - то точно нет.

яка "риночна ціна"?
Макс робить ремонт за 100куе, я роблю 1куе.
Його влаштовує і мене влаштовує.
В кожного свій смак.
Не добрий, не поганий, а просто інший.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:18

  flyman написав:дешевше, не означає гірше

диван, вызывающий рвотный рефлекс, остался в проекте?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:19

  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, вообще-то, обещал побаловать всех готовыми интерьерами по завершении ремонта. Румтур устроить.

не всіх, а учотку на з "т" в кінці, але це не акурт.

Обещанного уже год жду, еще 2 осталось?
  flyman написав:а якщо в неї є мужик?
а якщо він ревнивий і КМС?

А если не КМС?
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:20

  Natt написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, вообще-то, обещал побаловать всех готовыми интерьерами по завершении ремонта. Румтур устроить.

не всіх, а учотку на з "т" в кінці, але це не акурт.

Обещанного уже год жду, еще 2 осталось?
  flyman написав:а якщо в неї є мужик?
а якщо він ревнивий і КМС?

А если не КМС?

це все міняє
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:23

  zРадио написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:Победитель аукциона по гостинице Днипро - ТОВ Смартлэнд. Некая компания из Броваров согласно адреса регистрации. Учредитель - ТОВ Айс Таун. Сумма бида - 1,111 млрд.

Це ж скільки аднушок можна сдать в аренду, і яка доходность?


На сегодня это 186 номеров и 56 машиномест с землей с собственности. Кроме это рестораны, бары, конференц-залы и SPA-центр. Там большое хозяйство. Плюс лучшая локация в городе


186 номеров класса 4 максимум, цена 150 баксов максимум после капремонта (сейчас - 40-50), заполняемость 70% максимум (после ковида), допуслуги - 30% от проживания максимум. Расходы - минимум 50% от доходов.

Итого математика 365*150*0.7*186*1.3*0.5=4.6 млн долларов в год. Возьмем щедрый кепрейт 11%. Получим стоимость 1.1 млрд грн. Все вроде бъется, но при этом ремонт не учитывается, и я брал все доходы и расходы очень оптимистично.

Так что расчет видимо на перепродажу через несколько лет.

Начальная цена была около 80 млн грн, что какой-то просто редкий неадекват.

зы. Все таки очень паленый покупатель
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

процес пішов?
изменение цены

вчера - $10 000
10 июн 2020 - $10 500

https://ua.m2bomber.com/obj/625333462/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodam-kvartiru-kimnatu-vul-lepkogo
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:27

  flyman написав:
  adeges написав:
  flyman написав:дешевше, не означає гірше


Если база - 2+ рыночные цены, то да. Если меньше 80% от среднерыночной цены - то точно нет.

яка "риночна ціна"?
Макс робить ремонт за 100куе, я роблю 1куе.
Його влаштовує і мене влаштовує.
В кожного свій смак.
Не добрий, не поганий, а просто інший.


да, я про среднерыночные говорил цены на работы.
по материалам думаю что плитка за 100 грн будет проигрывать плитке за 500, чисто визуально, по повторяемости узора, по ровноте, по износостойкости, по правильности размера
а так конечно, мазанка тоже позволяет жить, и кто скажет, что ремонт в ней, включая земляной пол, хуже евроремонта в пентхаузе? он просто другой :)
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:39

  adeges написав:186 номеров класса 4 максимум, цена 150 баксов максимум после капремонта (сейчас - 40-50), заполняемость 70% максимум (после ковида), допуслуги - 30% от проживания максимум. Расходы - минимум 50% от доходов.

Итого математика 365*150*0.7*186*1.3*0.5=4.6 млн долларов в год. Возьмем щедрый кепрейт 11%. Получим стоимость 1.1 млрд грн. Все вроде бъется, но при этом ремонт не учитывается, и я брал все доходы и расходы очень оптимистично.

Так что расчет видимо на перепродажу через несколько лет.

Начальная цена была около 80 млн грн, что какой-то просто редкий неадекват.

зы. Все таки очень паленый покупатель


Если будут делать капремонт, то номеров сделают на 100 больше - с гарантией. Разве что будут повышать звездность до 5 - тогда да, можно оставить плюс-минус как есть.

Но рынок "пятерок", ИМХО, итак избыточный в Киеве. Хорошая заполняемость (до ковида, конечно же) только у Интерконтиненталя. У остальных - средне-плохонькая.

PS: я тоже думаю, что цель - перепродажа, и никаких капремонтов сейчас делать не будут. Тем более, что злые языки в телеграме уже поговаривают, что за этим Смартлэндом торчат уши "cyки православной" (т.е. Вадика Новинского :mrgreen: ). Этот в ремонт вложится только если казино там разрешат открыть
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:17

  adeges написав:Так что расчет видимо на перепродажу через несколько лет.

это будет казино.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:22

Встречайте "дешевую ипотеку" :oops:

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