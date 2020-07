Додано: Сер 15 лип, 2020 18:23

zРадио написав: flyman написав: zРадио написав: Победитель аукциона по гостинице Днипро - ТОВ Смартлэнд. Некая компания из Броваров согласно адреса регистрации. Учредитель - ТОВ Айс Таун. Сумма бида - 1,111 млрд. Победитель аукциона по гостинице Днипро - ТОВ Смартлэнд. Некая компания из Броваров согласно адреса регистрации. Учредитель - ТОВ Айс Таун. Сумма бида - 1,111 млрд.

Це ж скільки аднушок можна сдать в аренду, і яка доходность? Це ж скільки аднушок можна сдать в аренду, і яка доходность?



На сегодня это 186 номеров и 56 машиномест с землей с собственности. Кроме это рестораны, бары, конференц-залы и SPA-центр. Там большое хозяйство. Плюс лучшая локация в городе На сегодня это 186 номеров и 56 машиномест с землей с собственности. Кроме это рестораны, бары, конференц-залы и SPA-центр. Там большое хозяйство. Плюс лучшая локация в городе



186 номеров класса 4 максимум, цена 150 баксов максимум после капремонта (сейчас - 40-50), заполняемость 70% максимум (после ковида), допуслуги - 30% от проживания максимум. Расходы - минимум 50% от доходов.



Итого математика 365*150*0.7*186*1.3*0.5=4.6 млн долларов в год. Возьмем щедрый кепрейт 11%. Получим стоимость 1.1 млрд грн. Все вроде бъется, но при этом ремонт не учитывается, и я брал все доходы и расходы очень оптимистично.



Так что расчет видимо на перепродажу через несколько лет.



Начальная цена была около 80 млн грн, что какой-то просто редкий неадекват.



