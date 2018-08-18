яка "риночна ціна"?
Макс робить ремонт за 100куе, я роблю 1куе.
Його влаштовує і мене влаштовує.
В кожного свій смак.
Не добрий, не поганий, а просто інший.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:15
яка "риночна ціна"?
Макс робить ремонт за 100куе, я роблю 1куе.
Його влаштовує і мене влаштовує.
В кожного свій смак.
Не добрий, не поганий, а просто інший.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:18
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:19
Обещанного уже год жду, еще 2 осталось?
А если не КМС?
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:20
це все міняє
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:23
186 номеров класса 4 максимум, цена 150 баксов максимум после капремонта (сейчас - 40-50), заполняемость 70% максимум (после ковида), допуслуги - 30% от проживания максимум. Расходы - минимум 50% от доходов.
Итого математика 365*150*0.7*186*1.3*0.5=4.6 млн долларов в год. Возьмем щедрый кепрейт 11%. Получим стоимость 1.1 млрд грн. Все вроде бъется, но при этом ремонт не учитывается, и я брал все доходы и расходы очень оптимистично.
Так что расчет видимо на перепродажу через несколько лет.
Начальная цена была около 80 млн грн, что какой-то просто редкий неадекват.
зы. Все таки очень паленый покупатель
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
процес пішов?
изменение цены
вчера - $10 000
10 июн 2020 - $10 500
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:27
да, я про среднерыночные говорил цены на работы.
по материалам думаю что плитка за 100 грн будет проигрывать плитке за 500, чисто визуально, по повторяемости узора, по ровноте, по износостойкости, по правильности размера
а так конечно, мазанка тоже позволяет жить, и кто скажет, что ремонт в ней, включая земляной пол, хуже евроремонта в пентхаузе? он просто другой
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:39
Если будут делать капремонт, то номеров сделают на 100 больше - с гарантией. Разве что будут повышать звездность до 5 - тогда да, можно оставить плюс-минус как есть.
Но рынок "пятерок", ИМХО, итак избыточный в Киеве. Хорошая заполняемость (до ковида, конечно же) только у Интерконтиненталя. У остальных - средне-плохонькая.
PS: я тоже думаю, что цель - перепродажа, и никаких капремонтов сейчас делать не будут. Тем более, что злые языки в телеграме уже поговаривают, что за этим Смартлэндом торчат уши "cyки православной" (т.е. Вадика Новинского ). Этот в ремонт вложится только если казино там разрешат открыть
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:17
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:22
Встречайте "дешевую ипотеку"
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