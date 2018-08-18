Додано: Сер 15 лип, 2020 18:39

adeges написав: 186 номеров класса 4 максимум, цена 150 баксов максимум после капремонта (сейчас - 40-50), заполняемость 70% максимум (после ковида), допуслуги - 30% от проживания максимум. Расходы - минимум 50% от доходов.



Итого математика 365*150*0.7*186*1.3*0.5=4.6 млн долларов в год. Возьмем щедрый кепрейт 11%. Получим стоимость 1.1 млрд грн. Все вроде бъется, но при этом ремонт не учитывается, и я брал все доходы и расходы очень оптимистично.



Так что расчет видимо на перепродажу через несколько лет.



Начальная цена была около 80 млн грн, что какой-то просто редкий неадекват.



зы. Все таки очень паленый покупатель 186 номеров класса 4 максимум, цена 150 баксов максимум после капремонта (сейчас - 40-50), заполняемость 70% максимум (после ковида), допуслуги - 30% от проживания максимум. Расходы - минимум 50% от доходов.Итого математика 365*150*0.7*186*1.3*0.5=4.6 млн долларов в год. Возьмем щедрый кепрейт 11%. Получим стоимость 1.1 млрд грн. Все вроде бъется, но при этом ремонт не учитывается, и я брал все доходы и расходы очень оптимистично.Так что расчет видимо на перепродажу через несколько лет.Начальная цена была около 80 млн грн, что какой-то просто редкий неадекват.зы. Все таки очень паленый покупатель

Если будут делать капремонт, то номеров сделают на 100 больше - с гарантией. Разве что будут повышать звездность до 5 - тогда да, можно оставить плюс-минус как есть.Но рынок "пятерок", ИМХО, итак избыточный в Киеве. Хорошая заполняемость (до ковида, конечно же) только у Интерконтиненталя. У остальных - средне-плохонькая.PS: я тоже думаю, что цель - перепродажа, и никаких капремонтов сейчас делать не будут. Тем более, что злые языки в телеграме уже поговаривают, что за этим Смартлэндом торчат уши "cyки православной" (т.е. Вадика Новинского). Этот в ремонт вложится только если казино там разрешат открыть