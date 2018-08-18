RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4770477147724773

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 137
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
19
знизяться в межах 10%
29%
40
знизяться на 10-25%
30%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
7%
9
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:38

  zРадио написав:Встречайте "дешевую ипотеку" :oops:

Зображення
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine

Не, не пройдет этот законпроект.
airmax78
 
Повідомлень: 35339
З нами з: 25.10.12
Подякував: 873 раз.
Подякували: 4145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:40

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Встречайте "дешевую ипотеку" :oops:

Зображення
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine

Не, не пройдет этот законпроект.

яка різниця, мораторій хіба знято?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20519
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1132 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:47

  airmax78 написав:Не, не пройдет этот законпроект.


Да тут и сам факт вынесения в зал голосования не добавляет оптимизма. Сегодня не получилось у Дубинского, завтра получится у другого популиста
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 15 лип, 2020 19:49, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6613
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1135 раз.
Подякували: 2593 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:48

  flyman написав:
  airmax78 написав:Не, не пройдет этот законпроект.

яка різниця, мораторій хіба знято?

С 1.10 по-моему.
airmax78
 
Повідомлень: 35339
З нами з: 25.10.12
Подякував: 873 раз.
Подякували: 4145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:Дело не в директор/недиректор. Дело в заложенных платежах и качестве. Если дальше следовать примеру СТО, то рассмотрим такую ситуацию: например на VW надо поменять цепь ГРМ. Я все материалы и запчасти купил сам(поскольку многолетний опыт имеется), не покупая ничего лишнего, но необходимое - только гарантированный оригинал(знаю где брать, поэтому даже розница почти по оптовым ценам). Сделал сам, поскольку делал это ранее десятки раз. Суммарные расходы около 4500.
На стоянке разговорился с хозяином такой же машины, он тоже недавно цепь менял на СТО. Ему обошлось у официалов 21500(!!!)

стесняюсь спросить сколько лет вашему авто что цепь пора менять?
но суть не в этом
тут как то юю81уа писал что себестоимость Ленд крузера в пределах 3куе, так может замутите мелкую сборку? думаю как минимум с форума Я и Первый купим ПА3500, профит)

...а вообще это из серии "я в совкошлаке сам переклеил обои и побелил стены, нах тех рукожопых маляров" :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11602
З нами з: 05.06.13
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1159 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:01

  flyman написав:
  adeges написав:
  Первый написав:
Кинь плз фотку ремонту за 1 куе, а то Я десь втратив, плз.

дешевше, не означає гірше


яка "риночна ціна"?
Макс робить ремонт за 100куе, я роблю 1куе.
Його влаштовує і мене влаштовує.
В кожного свій смак.
Не добрий, не поганий, а просто інший.

в тэбэ е смак?
кусок зельеного дивана с мусорки на поддоне цэ "иншый смак"?
уверен?
та ты просто альтернативно одаренный...
:twisted:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11602
З нами з: 05.06.13
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1159 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:06

  Yuri_T написав:
  flyman написав:дешевше, не означає гірше

диван, вызывающий рвотный рефлекс, остался в проекте?

это тот знаменитый зеленый диван(часть дивана) на котором много лет размножались бучанские бомжи на помойке ?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11602
З нами з: 05.06.13
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1159 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4770477147724773
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1870, 1871, 1872
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18713 3076901
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 16:09
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199147
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14365
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (968)
15.07.2020 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.