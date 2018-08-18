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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лип, 2020 23:54
airmax78 написав:
Ну что, все-таки Шевченко. Думаю, что откровенных глупостей НБУ делать не будет.
ты будешь пионером в моей игре?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 15 лип, 2020 23:56
airmax78 написав:
Ну что, все-таки Шевченко. Думаю, что откровенных глупостей НБУ делать не будет.
нужен курс 30)
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Додано: Сер 15 лип, 2020 23:58
airmax78 написав:
Ну что, все-таки Шевченко. Думаю, что откровенных глупостей НБУ делать не будет.
Глупостей, бОльших, чем уже сделаны (вроде загона производителей в дефляцию и каннибализации импортом 70-80% товарных категорий)? И я не ожидаю
Редкий случай, когда я с тобой согласен
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 15 лип, 2020 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 23:58
Прохожий написав: Damien написав:
Дело не в директор/недиректор. Дело в заложенных платежах и качестве. Если дальше следовать примеру СТО, то рассмотрим такую ситуацию: например на VW надо поменять цепь ГРМ. Я все материалы и запчасти купил сам(поскольку многолетний опыт имеется), не покупая ничего лишнего, но необходимое - только гарантированный оригинал(знаю где брать, поэтому даже розница почти по оптовым ценам). Сделал сам, поскольку делал это ранее десятки раз. Суммарные расходы около 4500.
На стоянке разговорился с хозяином такой же машины, он тоже недавно цепь менял на СТО. Ему обошлось у официалов 21500(!!!)
стесняюсь спросить сколько лет вашему авто что цепь пора менять?
но суть не в этом
тут как то юю81уа писал что себестоимость Ленд крузера в пределах 3куе, так может замутите мелкую сборку? думаю как минимум с форума Я и Первый купим ПА3500, профит)
...а вообще это из серии "я в совкошлаке сам переклеил обои и побелил стены, нах тех рукожопых маляров"
Судя по отзывам даже на этой ветке, сейчас на ремонт можно найти или рукожопов задорого, или нерукожопов за очень дорого (и то не факт, что окажутся не рукожопами). Так что вариант с самостоятельным выполнением работ выглядит не так уж глупо.
ПС. На некоторых двигателях VW цепь меняется уже на 80 тыс. км.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 23:58
Унуноктий написав: airmax78 написав:
Ну что, все-таки Шевченко. Думаю, что откровенных глупостей НБУ делать не будет.
нужен курс 30)
Шева - это независимый.
Самая дорогая недвижимость в Европе, когда в челси перешел, никуда не движется
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 00:11
proftpd66 написав: Унуноктий написав: airmax78 написав:
Ну что, все-таки Шевченко. Думаю, что откровенных глупостей НБУ делать не будет.
нужен курс 30)
Шева - это независимый.
Самая дорогая недвижимость в Европе, когда в челси перешел, никуда не движется
Бльоооо...
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