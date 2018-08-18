Глупостей, бОльших, чем уже сделаны (вроде загона производителей в дефляцию и каннибализации импортом 70-80% товарных категорий)? И я не ожидаю Редкий случай, когда я с тобой согласен
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лип, 2020 23:58
Глупостей, бОльших, чем уже сделаны (вроде загона производителей в дефляцию и каннибализации импортом 70-80% товарных категорий)? И я не ожидаю Редкий случай, когда я с тобой согласен
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 15 лип, 2020 23:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 лип, 2020 23:58
Судя по отзывам даже на этой ветке, сейчас на ремонт можно найти или рукожопов задорого, или нерукожопов за очень дорого (и то не факт, что окажутся не рукожопами). Так что вариант с самостоятельным выполнением работ выглядит не так уж глупо.
ПС. На некоторых двигателях VW цепь меняется уже на 80 тыс. км.
Додано: Сер 15 лип, 2020 23:58
Шева - это независимый.
Самая дорогая недвижимость в Европе, когда в челси перешел, никуда не движется
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Чет 16 лип, 2020 00:11
Додано: Чет 16 лип, 2020 07:01
Да, да.
Тоже самое говорили о Зеленском. "Хуже не будет". Ню-ню
zRadio, ты так топишь за украинских производителей, сам-то хоть на Ланосе ездишь все последние 20 лет ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:26
А навіщо Рига? Франт спецаліст, багато про Ригу розповідав.
Ось вона рідна )))
А це Таллінн )))
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 16 лип, 2020 08:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:39
186 номеров класса 4 максимум, цена 150 баксов максимум после капремонта (сейчас - 40-50), заполняемость 70% максимум (после ковида), допуслуги - 30% от проживания максимум. Расходы - минимум 50% от доходов.
Итого математика 365*150*0.7*186*1.3*0.5=4.6 млн долларов в год. Возьмем щедрый кепрейт 11%. Получим стоимость 1.1 млрд грн. Все вроде бъется, но при этом ремонт не учитывается, и я брал все доходы и расходы очень оптимистично.
Так что расчет видимо на перепродажу через несколько лет.
Начальная цена была около 80 млн грн, что какой-то просто редкий неадекват.
зы. Все таки очень паленый покупатель[/quote]
Видимо у них цель - казино, а номера - в довесок. Но, с другой стороны, хорошо что это не какой-то застройщик купил - тогда вместо гостиницы получили бы башни близнецы.
зы. Посмотрим как покупатель пройдет фильтр про "доброчеснисть" коштiв. Я так понимаю это будет добровольный взнос "помогите на выборы..."
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:39
Как ты утомил своими де*** вкидами, тролль.Твой кумир Порошенко и его подельники на чем ездят, порохобот?
Шёл бы на политветку, а то там твои политинформации заждались
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:48
shapo шо там с пенсией жены? шо с тарифами, с роттердамом? сколько дали свинарчукам? где наворованное шоколадным пецей, позволившее ему разбогатеть в 82 раза?
снова тебя облюбили как лоха?
смачного, смотри тока в желчи своей не захлебнись - нам будет тебя жутко не хватать
зы: а че вы про коррупцию заткнулись все как по команде? рубильник где то выключили? раньше от вас про карубцию и барыг на всех ветках и по любому поводу неслось - шо изменилось то?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 16 лип, 2020 09:02, всього редагувалось 3 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:59
Тарас Григорьевич не был в Челси))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|