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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4772477347744775>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:58

  airmax78 написав:Ну что, все-таки Шевченко. Думаю, что откровенных глупостей НБУ делать не будет.


Глупостей, бОльших, чем уже сделаны (вроде загона производителей в дефляцию и каннибализации импортом 70-80% товарных категорий)? И я не ожидаю :mrgreen: Редкий случай, когда я с тобой согласен
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 15 лип, 2020 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:58

  Прохожий написав:
  Damien написав:Дело не в директор/недиректор. Дело в заложенных платежах и качестве. Если дальше следовать примеру СТО, то рассмотрим такую ситуацию: например на VW надо поменять цепь ГРМ. Я все материалы и запчасти купил сам(поскольку многолетний опыт имеется), не покупая ничего лишнего, но необходимое - только гарантированный оригинал(знаю где брать, поэтому даже розница почти по оптовым ценам). Сделал сам, поскольку делал это ранее десятки раз. Суммарные расходы около 4500.
На стоянке разговорился с хозяином такой же машины, он тоже недавно цепь менял на СТО. Ему обошлось у официалов 21500(!!!)

стесняюсь спросить сколько лет вашему авто что цепь пора менять?
но суть не в этом
тут как то юю81уа писал что себестоимость Ленд крузера в пределах 3куе, так может замутите мелкую сборку? думаю как минимум с форума Я и Первый купим ПА3500, профит)

...а вообще это из серии "я в совкошлаке сам переклеил обои и побелил стены, нах тех рукожопых маляров" :mrgreen:

Судя по отзывам даже на этой ветке, сейчас на ремонт можно найти или рукожопов задорого, или нерукожопов за очень дорого (и то не факт, что окажутся не рукожопами). Так что вариант с самостоятельным выполнением работ выглядит не так уж глупо.
ПС. На некоторых двигателях VW цепь меняется уже на 80 тыс. км.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:58

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Ну что, все-таки Шевченко. Думаю, что откровенных глупостей НБУ делать не будет.

нужен курс 30)



Шева - это независимый.

Самая дорогая недвижимость в Европе, когда в челси перешел, никуда не движется
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 00:11

  proftpd66 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Ну что, все-таки Шевченко. Думаю, что откровенных глупостей НБУ делать не будет.

нужен курс 30)



Шева - это независимый.

Самая дорогая недвижимость в Европе, когда в челси перешел, никуда не движется

Бльоооо...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 07:01

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ну что, все-таки Шевченко. Думаю, что откровенных глупостей НБУ делать не будет.


Глупостей, бОльших, чем уже сделаны (вроде загона производителей в дефляцию и каннибализации импортом 70-80% товарных категорий)? И я не ожидаю :mrgreen: Редкий случай, когда я с тобой согласен

Да, да.
Тоже самое говорили о Зеленском. "Хуже не будет". Ню-ню :)

zRadio, ты так топишь за украинских производителей, сам-то хоть на Ланосе ездишь все последние 20 лет ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:26

  Унуноктий написав:А кто то знает что в Риге с недвижимостью?

А навіщо Рига? Франт спецаліст, багато про Ригу розповідав.
Ось вона рідна )))
Зображення
А це Таллінн )))
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Востаннє редагувалось change_pm в Чет 16 лип, 2020 08:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:39

  adeges написав:На сегодня это 186 номеров и 56 машиномест с землей с собственности. Кроме это рестораны, бары, конференц-залы и SPA-центр. Там большое хозяйство. Плюс лучшая локация в городе


186 номеров класса 4 максимум, цена 150 баксов максимум после капремонта (сейчас - 40-50), заполняемость 70% максимум (после ковида), допуслуги - 30% от проживания максимум. Расходы - минимум 50% от доходов.

Итого математика 365*150*0.7*186*1.3*0.5=4.6 млн долларов в год. Возьмем щедрый кепрейт 11%. Получим стоимость 1.1 млрд грн. Все вроде бъется, но при этом ремонт не учитывается, и я брал все доходы и расходы очень оптимистично.

Так что расчет видимо на перепродажу через несколько лет.

Начальная цена была около 80 млн грн, что какой-то просто редкий неадекват.

зы. Все таки очень паленый покупатель[/quote]

Видимо у них цель - казино, а номера - в довесок. Но, с другой стороны, хорошо что это не какой-то застройщик купил - тогда вместо гостиницы получили бы башни близнецы.

зы. Посмотрим как покупатель пройдет фильтр про "доброчеснисть" коштiв. Я так понимаю это будет добровольный взнос "помогите на выборы..."
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:39

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ну что, все-таки Шевченко. Думаю, что откровенных глупостей НБУ делать не будет.


Глупостей, бОльших, чем уже сделаны (вроде загона производителей в дефляцию и каннибализации импортом 70-80% товарных категорий)? И я не ожидаю :mrgreen: Редкий случай, когда я с тобой согласен

Да, да.
Тоже самое говорили о Зеленском. "Хуже не будет". Ню-ню :)

zRadio, ты так топишь за украинских производителей, сам-то хоть на Ланосе ездишь все последние 20 лет ?


Как ты утомил своими де*** вкидами, тролль.Твой кумир Порошенко и его подельники на чем ездят, порохобот?
Шёл бы на политветку, а то там твои политинформации заждались
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:48

shapo шо там с пенсией жены? шо с тарифами, с роттердамом? сколько дали свинарчукам? где наворованное шоколадным пецей, позволившее ему разбогатеть в 82 раза?
снова тебя облюбили как лоха? :mrgreen:
смачного, смотри тока в желчи своей не захлебнись - нам будет тебя жутко не хватать

зы: а че вы про коррупцию заткнулись все как по команде? рубильник где то выключили? раньше от вас про карубцию и барыг на всех ветках и по любому поводу неслось - шо изменилось то?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 16 лип, 2020 09:02, всього редагувалось 3 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:59

  proftpd66 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Ну что, все-таки Шевченко. Думаю, что откровенных глупостей НБУ делать не будет.

нужен курс 30)



Шева - это независимый.

Самая дорогая недвижимость в Европе, когда в челси перешел, никуда не движется

Тарас Григорьевич не был в Челси))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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