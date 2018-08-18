Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:shapo шо там с пенсией жены? шо с тарифами, с роттердамом? сколько дали свинарчукам? где наворованное шоколадным пецей, позволившее ему разбогатеть в 82 раза? снова тебя облюбили как лоха? смачного, смотри тока в желчи своей не захлебнись - нам будет тебя жутко не хватать
зы: а че вы про коррупцию заткнулись все как по команде? рубильник где то выключили? раньше от вас про карубцию и барыг на всех ветках и по любому поводу неслось - шо изменилось то?
Ничего не изменилось, ни пенсия жены которая 5-й месяц у сына в Мельбурне, ни с пр. т. к. еврейский мальчик из Кривого Рога оказался таким же дерьмом как и его предшественники на этом посту. И только не рассказывай, пожалуйста, что и ты не лох - все кто тут живут такие по определению