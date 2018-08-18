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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4772477347744775

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 139
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
20
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
29%
41
знизяться на 25%-50%
13%
18
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:01

  kingkongovets написав:[b]- шо изменилось то?

В довесок закрывают программу 30/70 для осбб. На днях общался с главой осбб дома участвующего в этой проге. Всё нормально, катимся дальше
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:04

  Мизантрóп написав:Тарас Григорьевич не был в Челси))

Вы сейчас общаетесь с членоголовом, который в последнее время походу ещё и свой презерватив не по назначению натянули, хотя судя по аватарке вроде по назначению
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:29

  change_pm написав:
  Унуноктий написав:А кто то знает что в Риге с недвижимостью?

А навіщо Рига? Франт спецаліст, багато про Ригу розповідав.
Ось вона рідна )))
Зображення

О, такі ж самі як в Києві трамвайчики 80-х років.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:32

  kingkongovets написав:shapo шо там с пенсией жены? шо с тарифами, с роттердамом? сколько дали свинарчукам? где наворованное шоколадным пецей, позволившее ему разбогатеть в 82 раза?
снова тебя облюбили как лоха? :mrgreen:
смачного, смотри тока в желчи своей не захлебнись - нам будет тебя жутко не хватать

зы: а че вы про коррупцию заткнулись все как по команде? рубильник где то выключили? раньше от вас про карубцию и барыг на всех ветках и по любому поводу неслось - шо изменилось то?

Ничего не изменилось, ни пенсия жены которая 5-й месяц у сына в Мельбурне, ни с пр. т. к. еврейский мальчик из Кривого Рога оказался таким же дерьмом как и его предшественники на этом посту.
И только не рассказывай, пожалуйста, что и ты не лох - все кто тут живут такие по определению
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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